Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Στο σημερινό Center Fox η «τρέλα» για Ζοτς, ο Ντε Φράι που πλησιάζει, η πρώτη του Λίσι & το νέο Καραϊσκάκη 23-06-2026 09:55 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του Big-5, αλλά και το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο "Καραϊσκάκη". Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Δείχνει την τάση: Ποιο κόμμα προηγείται στην Αττική σύμφωνα με νέα μεγάλη δημοσκόπηση instanews.gr Από τον αθλητισμό στο επιχειρείν: Το νέο δυνατό όνομα στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Στο σημερινό Center Fox η «τρέλα» για Ζοτς, ο Ντε Φράι που πλησιάζει, η πρώτη του Λίσι & το νέο Καραϊσκάκη SHARE