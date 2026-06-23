Στο σημερινό Center Fox η «τρέλα» για Ζοτς, ο Ντε Φράι που πλησιάζει, η πρώτη του Λίσι & το νέο Καραϊσκάκη

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τις εξελίξεις στα μεταγραφικά του Big-5, αλλά και το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο "Καραϊσκάκη".

Παρακολουθείστε την εκπομπή στο παρακάτω βίντεο: