Θα πάνε και για άλλη «βόμβα» οι Χιτ: «Θα κάνουν κίνηση και για τον Λεμπρόν»!

Οι Χιτ φέρονται έτοιμοι να προκαλέσουν και νέο σεισμό στο ΝΒΑ και να πάνε για δίδυμο Γιάννη-Λεμπρόν!

Όπως αναφέρει η «Miami Herald», η Χιτ δεν αποκλείεται να κάνουν κίνηση και για την απόκτηση του «Βασιλιά», που έτσι κι αλλιώς είναι free agent.

Η προσπάθεια για την απόκτησή του δεν είναι εύκολη, όμως στην ομάδα του Μαϊάιμι φέρονται να είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν για τα καλά τον χάρτη στο ΝΒΑ.

«Οι Χιτ θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τον επικείμενο free agent Λεμπρόν Τζέιμς. Η επιστροφή του θα είναι δύσκολη, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Αν συμβεί; Οι Χιτ θα έχουν πλέον δίδυμο, έστω και για μία σεζόν, τους Γιάννη και Λεμπρόν, μετά την απόκτηση του «Greek Freak» από την ομάδα του Μαϊάμι.