Όταν ξεκίνησε ο «μύθος» του Γκέραρντ στον ΟΦΗ

Πριν από 41 χρόνια η διοίκηση των Κρητικών είχε ανακοινώσει την πρόσληψη του Ολλανδού.

23 Ιουνίου 1985 η διοίκηση του ΟΦΗ ανακοινώνει την πρόσληψη του Ευγένιου Γκέραρντ, του ανθρώπου που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Γκέραντ ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο του συλλόγου, η ομάδα τερμάτισε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας που είναι και η υψηλότερη που έχει καταλάβει στην ιστορία της. Την επόμενη χρονιά, ο ΟΦΗ φτάνει στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας ενώ μέχρι και το 2000 όπου παρέμεινε στον πάγκο του, ο σύλλογος πρωταγωνιστούσε συνεχώς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συνολικά, κάθισε στον πάγκο του ΟΦΗ σε 495 παιχνίδια δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Με τον Γκέραρντ στον πάγκο του, ο ΟΦΗ δημιουργεί μια ανταγωνιστική ομάδα ενώ ξεχωρίζει στην Ελλάδα για την δημιουργία των ακαδημιών του καθώς και για την παραγωγή των ποδοσφαιριστών.

Μετά την αποχώρηση του, το 2001, ξεκίνησε η φθίνουσα πορεία του ΟΦΗ με αποκορύφωμα την πτώση της στην Β’ Εθνική το καλοκαίρι του 2009. Ο Γκέραρντ επέστρεψε στον ΟΦΗ, λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του αναλαμβάνοντας το πόστο του σκάουτερ όμως δεν στέριωσε για πολύ καθώς η συνεργασία αποδείχθηκε σύντομη…

Ο θρυλικός προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, στις 2/1/2018 1,5 μήνα μετά από το φιλικό προς τιμήν του.