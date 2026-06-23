Yπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με την Εuroleague η Ρεάλ

Η Ρεάλ θα συνεχίσει κανονικά στην Euroleague, αφού υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση παραμονής των Μαδριλένων στην Euroleague, με την ισπανική ομάδα να λίγες μέρες πριν από την εκπνοή του deadline να υπογράφει το νέο 10ετές συμβόλαιο με τη λίγκα.

Η Ρεάλ ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε ακόμα ανανεώσει με την Euroleague και η παρουσία της ήταν στον «αέρα» μετά και τις δηλώσεις του Τσους Μπουένο πως αν δεν υπογράψει δεν θα είναι στη διοργάνωση, κάτι που τελικά συνέβη.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως ανάμεσα στα υπόλοιπα η Ρεάλ έριξε άκυρο στο NBA Europe, που τον τελευταίο καιρό «πάλευε» να φέρει τους Μαδριλένους στη νέα διοργάνωση.