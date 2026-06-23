Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας λόγω κακοκαιρίας

Καταιγίδες στο προπονητικό της κέντρο στη Τσατανούγκα.

Με προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Ισπανίας στο Μουντιάλ για τον αγώνα με την Ουρουγουάη.

Η προπόνηση της Ισπανίας στο προπονητικό της κέντρο στη Τσατανούγκα του Τενεσί ακυρώθηκε μόλις 15 λεπτά από την έναρξή της λόγω καταιγίδας.

«Σοβαρή προειδοποίηση για καταιγίδα σε ισχύ για αυτήν την περιοχή. Πιθανότητα καταστροφικών ριπών ανέμου 80 mph (128 km/h)», έγραφε μια ειδοποίηση από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

«Παραμείνετε σε εγρήγορση για πιθανή ανάπτυξη ανεμοστρόβιλων. Οι ανεμοστρόβιλοι μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα από ισχυρές καταιγίδες», προστίθεται στο μήνυμα, λίγα λεπτά πριν οι παίκτες φτάσουν στο γήπεδο προπόνησης.

Μετά από 15 λεπτά ανοιχτά στα μέσα ενημέρωσης, οι 25 παίκτες (εκτός από τον τραυματία Βίκτορ Μουνιόθ) έφυγαν από το γήπεδο και κατευθύνθηκαν στο γυμναστήριο.

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