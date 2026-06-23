Γιατί να θέλουν οι εξωγήινοι να έρθουν στη Γη; Οι τρεις λόγοι που... δεν ψήνονται

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκατοντάδων απόρρητων υποθέσεων για Αγνώστου Ταυτότητας Ανώματα Φαινόμενα (UAP), που καλύπτουν την περίοδο από τη δεκαετία του 1940 μέχρι σήμερα, μαζί με τη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ Disclosure Day για την εξωγήινη ζωή, έχουν τροφοδοτήσει την ιδέα ότι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη.

Μάλιστα, δημοσκοπήσεις στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και αλλού δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο του κόσμου πιστεύει ότι οι εξωγήινοι είναι εδώ.

Ωστόσο, σημειώνει το The Conversation, παρόλο που όσα γνωρίζουμε για το σύμπαν υποδηλώνουν ότι οι εξωγήινοι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν τρεις ισχυροί λόγοι για τους οποίους πιθανότατα δεν μας επισκέπτονται.

Το διάστημα είναι τεράστιο... πραγματικά τεράστιο

Καταρχάς, το διάστημα είναι αχανές - πέρα από τη φαντασία μας. Ο Εγγύτατος Κενταύρου, το πλησιέστερο άστρο στον Ήλιο μας, απέχει περίπου 40 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή 268.000 φορές πιο μακριά από ό,τι ο Ήλιος από τη Γη. Αυτό αντιστοιχεί σε 4,3 έτη φωτός, όπως το μετρούν οι αστρονόμοι. Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος με ταχύτητα 300.000 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Μπορούμε να ταξιδέψουμε στο διάστημα μόνο με ένα μικρό κλάσμα της ταχύτητας του φωτός με την τρέχουσα τεχνολογία. Ακόμη και το ταχύτερο διαστημόπλοιό μας, το Parker Solar Probe, φτάνει μέγιστη ταχύτητα περίπου 191 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο - δηλαδή 0,064% της ταχύτητας του φωτός. Με αυτή την ταχύτητα, θα χρειαζόταν περίπου 6.650 χρόνια για να φτάσει τον Εγγύτατο Κενταύρου, και αυτό αφορά μόνο τη γειτονιά των κοντινών άστρων. Άρα, το διαστρικό ταξίδι μέσα σε ανθρώπινες ζωές θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες.

Ας υποθέσουμε ότι είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Τότε προκύπτει το πρώτο πρόβλημα: ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έδειξε ότι ο χρόνος είναι σχετικός, ο ρυθμός του χρόνου δεν είναι ίδιος παντού στο σύμπαν. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένα διαστημόπλοιο, τόσο πιο αργά περνά ο χρόνος για τους επιβάτες του. Αυτό ονομάζεται χρονική διαστολή.

Για παράδειγμα, όταν ο αστροναύτης της NASA Σκοτ Κέλι επέστρεψε στη Γη μετά από έναν χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ήταν ελάχιστα νεότερος από τον δίδυμο αδελφό του, επειδή ο χρόνος περνά πιο αργά για αντικείμενα σε κίνηση, και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ταξιδεύει με περίπου 28.150 χιλιόμετρα την ώρα.

Αυτή η διαφορά ήταν αμελητέα για τους δίδυμους Κέλι. Όμως για οποιουσδήποτε εξωγήινους που «διασχίζουν» τους ουρανούς μας, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη λόγω του ταξιδιού προς τη Γη και πίσω από ένα μακρινό άστρο με αναγκαστικά υψηλότερη ταχύτητα. Θα επέστρεφαν σε έναν πλανήτη πολύ πιο «γηρασμένο» από αυτόν που άφησαν - ίσως κατά έναν αιώνα ή περισσότερο. Θα ήταν «χρονοεξόριστοι».

Απίστευτα υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις

Έπειτα υπάρχει το πρόβλημα των εξαιρετικά υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων για διαστρικά ταξίδια. Η μάζα ενός διαστημοπλοίου αυξάνεται με την ταχύτητα, επομένως απαιτείται ολοένα και περισσότερη ενέργεια για την επιτάχυνσή του. Στην ταχύτητα του φωτός, το σκάφος θα αποκτούσε άπειρη μάζα, απαιτώντας άπειρη ενέργεια. Αυτό είναι προφανώς αδύνατο.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι ότι το διάστημα είναι κενό - αλλά όχι εντελώς. Υπάρχουν αρκετά σωματίδια ώστε να δημιουργούν προβλήματα. Μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρα ακτινοβολία για τους επιβάτες και τα όργανα ενός ταχύτατου διαστημοπλοίου ή ακόμη και να το καταστρέψουν. Τα αραιά άτομα υδρογόνου μετατρέπονται σε έντονη ακτινοβολία σε σχεδόν ταχύτητα φωτός, και η θερμότητα που παράγεται θα διάβρωνε και τελικά θα κατέστρεφε το σκάφος.

Το ταξίδι ταχύτερο από το φως, σύμφωνα με τον φυσικό Μιγκέλ Αλκουμπιέρ, είναι θεωρητικά δυνατό, αλλά συνοδεύεται από δικά του προβλήματα και απαιτεί σήμερα αδύνατη ποσότητα ενέργειας. Αυτό θέτει το ερώτημα: γιατί να δαπανήσει κανείς τόση ενέργεια για να ταξιδέψει στη Γη; Οτιδήποτε έχουμε εμείς, ένας εξαιρετικά προηγμένος πολιτισμός (που θα ήταν απαραίτητος για να φτάσει εδώ) θα μπορούσε να το κατασκευάσει στον δικό του πλανήτη.

Μια μοναδική βιόσφαιρα

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η βιόσφαιρά μας, η οποία είναι μοναδική για τη Γη, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε. Η ζωή και ο πλανήτης εξελίχθηκαν μαζί. Η σύνθετη ζωή δεν θα υπήρχε στη Γη αν τα κυανοβακτήρια, ένας τύπος μονοκύτταρου μικροοργανισμού, δεν είχαν απελευθερώσει οξυγόνο στην κατά κύριο λόγο αζωτούχο ατμόσφαιρά μας πριν από 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια.

Έτσι, το οξυγόνο δεν είναι τοξικό για εμάς, αλλά είναι αντιδραστικό και θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό για εξωγήινους. Και ενώ θα μπορούσαν να φορούν προστατευτικές στολές, όπως κάνουν οι άνθρωποι σε αφιλόξενα περιβάλλοντα, οι αναφορές για επισκέπτες εξωγήινους δεν περιλαμβάνουν περιγραφές τέτοιου εξοπλισμού.

Άρα, υπάρχουν εξωγήινοι;

Αν οι εξωγήινοι δεν είναι εδώ, υπάρχουν κάπου αλλού; Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, επιστημονικά και φιλοσοφικά. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες, αλλά εργάζονται πάνω στο ζήτημα.

Έχουν εντοπιστεί περίπου 6.200 εξωπλανήτες σε περισσότερα από 4.700 αστρικά συστήματα, αν και κανένας δεν μοιάζει ακριβώς με τη Γη ή το Ηλιακό μας Σύστημα. Τα περισσότερα άστρα πιθανότατα έχουν τουλάχιστον έναν πλανήτη, και υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια άστρα μόνο στον γαλαξία μας. Ο αριθμός των πλανητών είναι επομένως ασύλληπτα μεγάλος, και ορισμένοι ίσως είναι κατοικήσιμοι.

Πιο κοντά μας, υπάρχουν κόσμοι με πιθανότητες για μικροβιακή ζωή, παρελθούσα ή παρούσα - ο Άρης, η Ευρώπη (δορυφόρος του Δία), και ο Εγκέλαδος και ο Τιτάνας (δορυφόροι του Κρόνου). Αν ανακαλύψουμε ότι η ζωή εμφανίστηκε δύο φορές στο Ηλιακό μας Σύστημα, αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες ύπαρξης ζωής αλλού.

Από το 1960, έχουμε τη δυνατότητα να αναζητούμε νοημοσύνη στο διάστημα, χρησιμοποιώντας ραδιοαστρονομία. Τα μεγαλύτερα προγράμματα αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης είναι του SETI Institute στην Καλιφόρνια και του Breakthrough Listen στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει βρεθεί τίποτα σε όλες τις έρευνες μέχρι τώρα. Η εύρεση νοημοσύνης στο χρονικό μας παράθυρο - περίπου 100 χρόνια - μέσα σε ιστορία 13,8 δισεκατομμυρίων ετών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ωστόσο, όπως σημείωνε μια δημοσίευση στο Nature το 1959, ενώ είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η πιθανότητα επιτυχίας, αν δεν ψάξουμε, η πιθανότητα γίνεται μηδενική.

Πηγή: ethnos.gr