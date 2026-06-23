Άρης: Έκλεισε για τρία χρόνια τον Ντέλε Μπασίρου της Γουότφορντ (vid)

Η πρώτη μεταγραφή του Άρη αναμένεται να είναι ο 26χρονος χαφ, Τομ-Ντέλε Μπασίρου.

Οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με την Γουότφορντ για τον Νιγηριανό μέσο, ο οποίος θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 26χρονος αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι και το 2019 πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ.

Ως τώρα στην πορεία του μετρά συνολικά 154 αγώνες και 12 τέρματα σε συλλογικό επίπεδο, ενώ η πιο παραγωγική του περίοδος ήρθε στα αγγλικά πρωταθλήματα με τις φανέλες των Γουότφορντ και Ρέντινγκ.

Με την Γουότφορντ σημείωσε 81 συμμετοχές και 8 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ τη σεζόν 2023-24 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας στην Championship με 38 αγώνες και 3 τέρματα.

Ακολούθησε το διάστημα στη Ρέντινγκ την σεζόν 2021-22 με 39 συμμετοχές και 4 τέρματα, πραγματοποιώντας την καλύτερη χρονιά της καριέρας του.

Την περασμένη σεζόν, 2025-26, αγωνίστηκε δανεικός στην Γκεντσλερμπιρλίγκι, έχοντας 25 συμμετοχές στη Süper Lig και μία ασίστ.

Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές και θα τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου με το ξεκίνημα της προετοιμασίας.

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