Ο καύσωνας σκοτώνει στην Ευρώπη: 18 νεκροί στη Γαλλία – Φόβοι για νέο κύμα απωλειών από τις «τροπικές νύχτες» (vid)

Μετρά ήδη ανθρώπινα θύματα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, δοκιμάζοντας τα όρια των υποδομών, των συστημάτων υγείας και της αντοχής των πολιτών, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι οι λεγόμενες «τροπικές νύχτες» εξελίσσονται σε έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημόσια υγεία στη νέα εποχή της κλιματικής κρίσης.

Στη Γαλλία, τρεις ηλικιωμένοι ηλικίας από 80 έως 95 ετών έχασαν τη ζωή τους το Σαββατοκύριακο στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας επιπλοκών που συνδέονται με τον καύσωνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, στη νότια Γαλλία δύο παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο τον θάνατό τους από θερμοπληξία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανακοίνωσαν ότι 13 άνθρωποι πνίγηκαν το τελευταίο 24ωρο, καθώς αναζήτησαν ανακούφιση από τη ζέστη σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να κολυμπούν μόνο σε οργανωμένες και επιτηρούμενες παραλίες.

Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με 49 διοικητικές περιφέρειες να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη. Χιλιάδες σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους, ενώ οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν για αρκετές ακόμη ημέρες. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται σε έναν ισχυρό «Ωμέγα αντικυκλώνα» (Omega Block), μια ατμοσφαιρική διάταξη που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη διάταξη, που θυμίζει το γράμμα Ω, μεταφέρει εξαιρετικά θερμό αέρα από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώ παράλληλα εμποδίζει την ανανέωση της ατμόσφαιρας και τη δημιουργία δροσερών ανέμων.

Προς ιστορικό ρεκόρ στη Βρετανία

Η Βρετανία ετοιμάζεται να καταγράψει τις υψηλότερες θερμοκρασίες Ιουνίου στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 35,6 βαθμών που είχε σημειωθεί το 1976.

Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό στη Χώρα των Βάσκων, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της εποχής. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμοκρασίες έως και 10 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αντίστοιχα, στην Ιταλία έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό 12 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία, η Μπολόνια και η Βενετία. Οι αρχές έχουν δημιουργήσει ειδικούς κλιματιζόμενους χώρους για ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφονται προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας.

Τι είναι οι τροπικές νύχτες

Ο πρόσφατος καύσωνας στην Ευρώπη θα φέρει και περισσότερες τροπικές νύχτες. Πρόκειται για νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C μέσα σε ένα 24ωρο.

Αν και αυτό είναι πιο συνηθισμένο σε θερμότερα κλίματα, οι πιο ψυχρές χώρες καταγράφουν πλέον όλο και πιο συχνά τέτοια φαινόμενα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καυσώνων.

Μελέτη του Met Office στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι η πιθανότητα εμφάνισης τριών συνεχόμενων τροπικών νυχτών τον Ιούλιο έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σε ένα προ-βιομηχανικό κλίμα, ένα τέτοιο φαινόμενο είχε πιθανότητα μικρότερη από 1% ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα γνωστή για το σχετικά δροσερό της κλίμα. Σήμερα, αυτή η πιθανότητα έχει αυξηθεί περίπου στο 20% ετησίως.

Πώς απειλούν την υγεία

Οι τροπικές νύχτες μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, καθώς το σώμα βασίζεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τη νύχτα για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του και να ανακάμψει από τη ζέστη της ημέρας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη καταπόνηση του καρδιαγγειακού συστήματος και διαταραχές ύπνου.

«Η νυχτερινή ζέστη συχνά υποτιμάται, αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, επειδή οι άνθρωποι βρίσκονται συνήθως στο σπίτι και μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε δροσερούς, κλιματιζόμενους χώρους», δήλωσε η Ρουθ Ένγκελ, επιστήμονας δεδομένων για την περιβαλλοντική υγεία και την ακραία ζέστη στο World Resources Institute (WRI), στο Euronews Earth.

«Στην Ευρώπη, όπου ο κλιματισμός παραμένει σχετικά σπάνιος και οι θερμοκρασίες αυξάνονται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, οι τροπικές νύχτες εξελίσσονται σε μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας».

Ο κλιματισμός στην Ευρώπη έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1990, με περίπου 110 έως 130 εκατομμύρια μονάδες εγκατεστημένες σήμερα. Ωστόσο, αυτό αντιστοιχεί μόνο περίπου στο 20% των κτιρίων στην ήπειρο.

Αν και ο κλιματισμός μπορεί να λειτουργήσει ως σωτήριο μέσο σε περιόδους έντονης ζέστης, ταυτόχρονα ωθεί την Ευρώπη σε έναν ατέρμονο «κύκλο ψύξης». Καθώς η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και τα κύματα καύσωνα –που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή– αυξάνουν τη ζήτηση για δροσιά, οι Ευρωπαίοι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον κλιματισμό.

Ωστόσο, οι μονάδες κλιματισμού, που συχνά λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα ψυκτικά αέρια όπως υδροφθορανθρακες (HFC) και υδροχλωροφθορανθρακες (HCFC). Αυτές οι ουσίες παγιδεύουν χιλιάδες φορές περισσότερη θερμότητα από το CO₂, ενισχύοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στις πόλεις, αυτή η θερμότητα παγιδεύεται ανάμεσα σε ψηλά κτίρια και απορροφάται από μεγάλες επιφάνειες ασφάλτου και σκυροδέματος πριν απελευθερωθεί ξανά στον αέρα. Αυτό αυξάνει περαιτέρω τη θερμοκρασία, ενισχύοντας τη ζήτηση για περισσότερο κλιματισμό.

Το «σωρευτικό θερμικό φορτίο» αυξάνει τους κινδύνους

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες συνδέονται με αυξημένη θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Οι τροπικές νύχτες επηρεάζουν επίσης δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα σχολεία, τα οποία εξετάζουν πλέον αλλαγές στα ωράρια των εξετάσεων για να προστατεύσουν τους μαθητές που δεν κοιμούνται καλά λόγω της ζέστης.

«Συχνά μιλάμε για το ‘σωρευτικό θερμικό φορτίο’ – την ιδέα ότι όσο περισσότερο εκτίθενται οι άνθρωποι στη ζέστη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση στην υγεία τους», λέει η Ένγκελ.

«Όταν τα σπίτια παραμένουν ζεστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να ανακάμψουν από τις θερμοκρασίες της ημέρας, αυξάνοντας τους κινδύνους, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα προβλήματα υγείας».

Πηγή: ieidiseis.gr