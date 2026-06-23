Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Αλγερία βρήκε τον τρόπο για την ανατροπή και κατέκτησε ένα πολύτιμο «τρίποντο» απέναντι στην Ιορδανία, κερδίζοντας με 1-2.

Η ομάδα του Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς έκανε αποφασιστικό βήμα, σύλλεξε τους τρεις βαθμούς και πλέον θα τα παίξει όλα για όλα απέναντι στην Αυστρία την τελευταία αγωνιστική, για να εξασφαλίσει την δεύτερη θέση.

Το πρώτο ημίχρονο δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Αλγερινούς. Παρότι είχαν την συντριπτική κατοχή της μπάλας, όχι μόνο δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους, αλλά βρέθηκαν πίσω στο σκορ στην ανάπαυλα.

Η Ιορδανία προσπάθησε να χτυπήσει στους κενούς χώρους που βρήκε στην αντεπίθεση και δικαιώθηκε, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ στο 36ο λεπτό.

Μετά από λάθος στην άμυνα της Αλγερίας, η μπάλα έμεινε ζωντανή έξω από την περιοχή, με τον Αλ Ρασντάν να σουτάρει και να νικάει τον Ζιντάν για το 1-0, κόντρα στην ροή του παιχνιδιού μέχρι εκείνη την στιγμή.

Στην επανάληψη, οι τυπικά φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές. Χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, η λύση ήρθε από στημένη φάση και πιο συγκεκριμένα από κόρνερ.

Ο Μαχρέζ σημάδεψε στην «καρδιά» της περιοχής, ο Μπεντουαλί πήδηξε ψηλότερα απ' όλους και με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση σε 1-1 στο 69'.

Οι Αφρικανοί συνέχισαν να πιέζουν και έφτασαν στην ολική ανατροπή 13 λεπτά αργότερα. «Χτυπώντας» ξανά μέσα από κόρνερ, ο Γκουιρί πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά, ξεσπώντας σε έντονους πανηγυρισμούς.

1-2 το τελικό αποτέλεσμα, με την Αλγερία να κερδίζει ένα πολύτιμο «τρίποντο», που της επιτρέπει να κοιτάει στα μάτια την Αυστρία την τελευταία αγωνιστική, με φόντο την δεύτερη θέση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ιορδανία (Τζαμπάλ Σελάμι): Αμπντουλάιλα, Νασίμπ, Αλ Αράμπ, Αμπού Νταχάμπ (90' Ομπάιντ), Χαντάντ, Αλ Ρασντάν, Αλ Ραγουαμπντέ, Αμπού Ταχά (85' Χασίς), Αλ Μαρντί (76') Αλ Φακχούρι, Ολβάν (90' Σαράρα), Τάμαρι (85' Αζάιζεχ).

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Αϊτ-Νουρί, Μπενσεμπαϊνί, Μαντί, Μπελγκαλί, Μάζα (85' Νούρι), Ζερούκι (46' Μπενταλέμπ), Μπουνταουί (46' Μπενμπουαλί), Τσαϊμπί, Μαχρέζ (76' Χαντζ Μούσα), Γκουϊρί (85' Μπελάντ).

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