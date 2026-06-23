Κρατικός παραλογισμός: 8 στους 10 πληγέντες από τον «Ιανό» στην Καρδίτσα κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ιανός» κυρίως σε χωριά της Καρδίτσας.

Αφού ο κάθε πλημμυροπαθής έλαβε ως αποζημίωση από την Πολιτεία 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση των οικοσκευών, αρμόδιος φορέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στέλνει τις τελευταίες μέρες ειδοποιητήρια στους αποζημιωθέντες πληγέντες, με τα οποία τους ζητάει να προσκομίσουν σειρά εγγράφων – δικαιολογητικών, ώστε να γίνει επανέλεγχος.

Οι πλημμυροπαθείς βρίσκονται σε απόγνωση, αφού, όπως λένε εκπρόσωποί τους στο ethnos.gr, τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν, αφού κάποια από αυτά δεν υπάρχουν μετά από έξι χρόνια. Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν στην υπηρεσία, στα ειδοποιητήρια αναγράφεται ότι οι πληγέντες θα κληθούν να επιστρέψουν τις 5.000 ευρώ που έλαβαν ως αποζημίωση για την αντικατάσταση των οικοσκευών.

Η κατάσταση για τους πλημμυροπαθείς γίνεται ακόμα πιο πιεστική, από τη στιγμή που στα ειδοποιητήρια αναγράφεται ακόμα ότι η προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει εντός διαστήματος δύο μηνών από την ημέρα που τα έλαβαν οι πληγέντες.

«Όταν σημειώθηκαν οι καταστροφές από τον ‘’Ιανό’’, πέρασαν από τα χωριά μας μηχανικοί του δήμου και της περιφέρειας, έκαναν αυτοψία και κατέγραψαν τις ζημιές. Όσοι ήταν πληγέντες, έλαβαν 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση των οικοσκευών. Κάποιοι, οι οποίοι έπαθαν μεγαλύτερες καταστροφές, επρόκειτο να πάρουν περισσότερα χρήματα ως αποζημίωση, τα οποία, όμως, δεν έλαβαν ποτέ, διότι ήρθε ο «Ντάνιελ» και ακόμα περιμένουν οι δικαιούχοι

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