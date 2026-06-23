«Ύμνοι» Ντεσάμπ για Μπαπέ - Τον αποκάλεσε «παίκτη - θρύλο»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας για τον Μπαπέ που... τρέχει με 100!

Με δύο γκολ του Μπαπέ η Γαλλία νίκησε το Ιράκ με 3-0 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ με αφορμή το γεγονός ότι ο Μπαπέ συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας τον αποκάλεσε «παίκτη - θρύλο».

«Ο Κιλιάν γιόρτασε τις 100 συμμετοχές του με τον καλύτερο τρόπο. Τα 16 γκολ του σε Μουντιάλ δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παίκτη-θρύλο. Και τώρα έχει μια συμβολική φιγούρα. Έχει 100 συμμετοχές. Πάντα σκόραρε γκολ. Θα σκοράρει περισσότερα γκολ. Πάρτε τον Μέσι, πάρτε τον (Κριστιάνο) Ρονάλντο. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Κιλιάν θα παίξει στην ηλικία τους, αλλά όσο είναι στο γήπεδο και όπως νιώθει σωστά, θα σκοράρει πολλά γκολ» τόνισε ο τεχνικός των «τρικολόρ».

Ακόμη αναφέρθηκε στο παιχνίδι που είχε «προβλήματα» λόγω της κακοκαιρίας.

«Σήμερα το πιο δύσκολο κομμάτι δεν ήταν το τακτικό, αλλά το πνευματικό. Έπρεπε να κρατήσω τους παίκτες ζεστούς και προσηλωμένους μέσα στα αποδυτήρια για 120 λεπτά. Ευτυχώς, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη σωστή νοοτροπία. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό, ίσως είμαι πολύ απαιτητικός, αλλά το προτιμώ έτσι με τους παίκτες που έχω. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό δεν ήταν εύκολο δεδομένου του τι συνέβη. Εξασφαλίσαμε τη νίκη και είμαι χαρούμενος απόψε. Προκριθήκαμε απόψε, παρόλο που είμαι πεπεισμένος ότι ο τρίτος αγώνας θα είναι καθοριστικός για την τελική κατάταξη σε αυτόν τον όμιλο».

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