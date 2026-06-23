Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που μετέφερε καρκινοπαθή να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο

Ένα εξοργιστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διακομιδής καρκινοπαθούς από τη Θάσο στην Καβάλα, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρέθηκε προ εκπλήξεως, καθώς τους ζητήθηκε να πληρώσουν ακτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για να επιβιβαστούν στο καράβι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6), σε πλοίο της γραμμής Λιμένας-Κεραμωτή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, Κώστα Τσιτσιλικάκη, ζητήθηκε από το πλήρωμα η καταβολή κομίστρου ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο.

«Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρόλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν "να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει". Επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα, και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια», εξηγεί στo ΤhessPost.gr ο κ. Τσιτσιλικάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακομιδή ήταν επείγουσα για την υγεία του ασθενή. «Ήταν επείγον, από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή, περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του», είπε.