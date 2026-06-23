Χάαλαντ: «Η Νορβηγία έχει τεράστια ψυχή - Ήταν το μεγάλο μου όνειρο»

Οι δηλώσεις του MVP στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη.

Ο Έρλικ Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ, η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ.

Ο άσος της Σίτι ψηφίστηκε mvp της αναμέτρησης και στις δηλώσεις του τόνισε ότι η Νορβηγία ήταν κυνική και αποτελεσματική.

Αναλυτικά όσα ανέφερε. «Ήταν το μεγάλο μου όνειρο να οδηγήσω τη εθνική μου ομάδα στα νοκ άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλου . Το να το πετυχαίνουμε από τη 2η αγωνιστική είναι απίστευτο. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια ψυχή. Ήμασταν κυνικοί και αποτελεσματικοί όταν έπρεπε».

Ο προπονητής του Στάλε Σολμπάκεν είπε. «Γνωρίζαμε ότι η Σενεγάλη είναι μια εξαιρετικά γρήγορη και ποιοτική ομάδα. Μας πίεσαν πολύ και είχαν την κατοχή, αλλά η αμυντική μας προσήλωση μετά το 3-1 ήταν υποδειγματική».

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