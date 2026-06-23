Από τον Ηρακλή στη Νίκη Βόλου ο Χάμοντ

Ο Γκανέζος αγωνίζονταν πέρσι δανεικός στον «γηραιό».

Δόξα Δράμας, Λεβαδειακό, Ηρακλή και τώρα Νίκη Βόλου. Ο Στέφεν Χάρμοντ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν ο Χάμοντ έπαιξε δανεικός στον ΠΟΤ Ηρακλή. Πέρυσι είχε 22 παρουσίες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέφεν Χάμοντ για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος μέσος, γεννημένος στις 06/08/1996 στην Άκρα της Γκάνας, έχει παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα όντας μέλος της Μαγιόρκα Β’ (23 συμμετοχές και δύο γκολ), από την οποία μεταπήδησε στην Ελλάδα και έπαιξε για πρώτη φορά ποδόσφαιρο στη χώρα μας την περίοδο 2019-20 για λογαριασμό της Δόξας Δράμας, με την οποία μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα τέρμα σε δύο σεζόν.

Η περίοδος 2021/22 τον βρήκε να αγωνίζεται με τη φανέλα του Λεβαδειακού, παραμένοντας κάτοικος Βοιωτίας μέχρι και το 2023/24, πανηγυρίζοντας άνοδο και συμμετοχές στη Super League 1, στην οποία έπαιξε σε 26 αγώνες, σκοράροντας και ένα τέρμα.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε με τον ΠΟΤ Ηρακλής, καταφέρνοντας να προσθέσει ακόμη μία άνοδο στο παλμαρέ του την περασμένη περίοδο, φορώντας τη φανέλα του Γηραιού σε 44 αναμετρήσεις.

Συνολικά στην κατηγορία της Super League 2 έχει γράψει στο κοντέρ του 121 παρουσίες με δύο τέρματα, αλλά και 6 ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Στέφεν υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν».