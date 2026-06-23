Φοίνιξ Σανς: «Δένουν» τον Γκιλέσπι με τετραετές συμβόλαιο

Οι Φοίνιξ Σανς ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε σημαντική επένδυση για το μέλλον τους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησαν για τετραετές συμβόλαιο με τον Κόλιν Γκιλέσπι.

Ο 27χρονος γκαρντ, που μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν με two-way συμβόλαια, ανταμείβεται για την εξαιρετική του σεζόν στην Αριζόνα, όπου κατάφερε να κερδίσει ρόλο βασικού γρανάζιου στο ροτέισον της ομάδας.

Στη φετινή σεζόν, ο Γκιλέσπι ξεχώρισε με σταθερές εμφανίσεις, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 4,6 ασίστ, 4,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα, ενώ εντυπωσίασε και με την ευστοχία του από την περιφέρεια, καταγράφοντας ρεκόρ 232 εύστοχων τριπόντων σε μία χρονιά για το Φοίνιξ.

Το νέο συμβόλαιο, που εκτιμάται περίπου στα 48 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τον “αποδεσμεύει” από το καθεστώς των two-way contracts και τον εντάσσει πλέον στα βασικά κομμάτια του σχεδιασμού των Σανς για τα επόμενα χρόνια.