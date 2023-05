Έξαλλος ο Γιόκιτς

Αναμφίβολα ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης των Νάγκετς με τους Σανς, με τους «Ήλιους» να παίρνουν την νίκη και να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 2-2. Ο Γιόκιτς λίγο έλειψε να πιαστεί στα χέρια με τον ιδιοκτήτη των Σανς, ο Γιόκιτς δικαιότατα μπορεί να διαμαρτύρεται για φάουλ που δεν του δόθηκε 27 δεύτερα πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ενώ και στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Σέρβο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου τάιμ άουτ του αγώνα, με τον Γιόκιτς να είναι σε έξαλλη κατάσταση.

Nikola Jokic was FED UP during this timeout 🗣️🤌🏻



