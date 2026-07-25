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Σαρωτικές αλλαγές στον Ολυμπιακό, έρχονται 15 μεταγραφές - Ποιοι πωλούνται

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χτίζει από την αρχή τον Ολυμπιακό. Σε ποιες θέσεις θα φύγουν ποδοσφαιριστές και ποιοι έρχονται προσεχώς...

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Σαρωτικές αλλαγές στον Ολυμπιακό, έρχονται 15 μεταγραφές - Ποιοι πωλούνται