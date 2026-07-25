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Χαφ-ηγέτης που αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό - Θέλει και… Τζάκα

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Ο Ολυμπιακός εξετάζει την αγορά για την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου με προσωπικότητα, παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο και δυνατότητα να αναλάβει άμεσα ηγετικό ρόλο.

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Χαφ-ηγέτης που αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό - Θέλει και… Τζάκα