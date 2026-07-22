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Δίνει ως… αντάλλαγμα τον Στρεφέτσα για φορ-θωρηκτό ο Ολυμπιακός

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Ο Ολυμπιακός ψάχνει ομάδα για να πουλήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, όμως οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές και στο τραπέζι έπεσε και το σενάριο της ανταλλαγής...

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Δίνει ως… αντάλλαγμα τον Στρεφέτσα για φορ-θωρηκτό ο Ολυμπιακός