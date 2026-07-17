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Η απόφαση Τζολάκη, τα χρήματα που πληρώνει ο Ατζούν και ο αντικαταστάτης του

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Γιατί ο Κωνσταντής Τζολάκης φεύγει φέτος με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, γιατί πάει στην Χαλ και με πόσα χρήματα, αλλά και ποιο είναι το μέλλον του στο Λιμάνι.

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Η απόφαση Τζολάκη, τα χρήματα που πληρώνει ο Ατζούν και ο αντικαταστάτης του