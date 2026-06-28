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Με πόσα εκατομμύρια έρχεται ξανά στην Ελλάδα ο Χουάνγκ

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Πώς το όνομα του ΝοτιοΚορεάτη, που εντυπωσίασε και στο Μουντιάλ, επέστρεψε στο προσκήνιο και οι δυσκολίες για μία πιθανή μεταγραφή του.

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Με πόσα εκατομμύρια έρχεται ξανά στην Ελλάδα ο Χουάνγκ