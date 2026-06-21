Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό» 21-06-2026 19:22 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Ζέλικο Ομπράντοβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο... Βασιλιάς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού και οι Πράσινοι «ετοιμάζονται για πολλές αλλαγές». Ο Χρήστος Μυριούνης μιλάει για το πώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα φέρει ξανά το Τριφύλλι στην κορυφή. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Για να «τσιμπήσει» 2 μονάδες ακόμα: Το μέτρο-τομή του Τσίπρα που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού instanews.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Η ιδανική συνθήκη που θα βρει ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό menshouse.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Εάν παθαίνεις κρίσεις πανικού δες πώς μπορείς να ξαναπάρεις τον έλεγχο menshouse.gr Απροσδόκητο: Πάτησε το κουμπί ο Κασσελάκης instanews.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Έφτασε στο Νο1 μέσα σε λίγες ώρες: Η νέα σειρά - «κόλλημα» του Netflix που θα δεις σε ένα βράδυ menshouse.gr «Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό» SHARE