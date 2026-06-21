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«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»

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Ο... Βασιλιάς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού και οι Πράσινοι «ετοιμάζονται για πολλές αλλαγές». Ο Χρήστος Μυριούνης μιλάει για το πώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα φέρει ξανά το Τριφύλλι στην κορυφή.

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«Η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»