Τα νούμερα δείχνουν Μπογκντάνοβιτς

Πώς το θεωρητικά απίθανο γίνεται τελικά μια χαρά… πιθανό

Mπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ένα όνομα… πάμπολλες ιστορίες. Με μια «ταμπέλα», πάνω και πρώτα από όλα: Παιχταράς. Εκείνου του σπάνιου όσο και πολύτιμου είδους που κάθε ομάδα, ειδικά στην Ευρωλίγκα, θα «σκότωνε» για να έχει στο ρόστερ της καθώς αλλάζει ριζικά συσχετισμούς και δεδομένα. Είναι όμως όνειρο θερινής νυχτός ή υπάρχει πάτημα να πει κανείς ότι επίκεται σεισμός κάμποσων ρίχτερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο κοντινό μέλλον;