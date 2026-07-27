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«The beginning of everything»: Το βίντεο της Δώρας Παντέλη από το γάμο της

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Η γνωστή αθλητικογράφος παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της το Σάββατο 25 Ιουλίου.

Δείτε το βίντεο από τον γάμο της με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

«The beginning of everything»: Το βίντεο της Δώρας Παντέλη από το γάμο της