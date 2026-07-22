Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» 22-07-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα που μιλούσαν για τον χωρισμό - βόμβα της χρονιάς, ήρθε η πρώτη αντίδραση από Ρουβά - Ζυγούλη. Διαβάστε ποια ήταν αυτή με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Θα κάνεις πάνω από 8/10 στο δύσκολο κουίζ γνώσεων και μνήμης που το 50% δεν περνάει τη βάση; menshouse.gr Μετά τους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη: Πάει για δεύτερη ακόμα πιο ηχηρή μεταγραφή ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν dailymedia.gr Δολοφονία διασώστριας: Το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ρίχνει φως στο μυστήριο της Σύρου instanews.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr «Αλλιώς θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη»: Το ποσοστό που προβλέπει ο γκουρού των δημοσκοπήσεων ότι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές instanews.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr Ζεστό, με μελωμένο φύλλο και βελούδινη, αφράτη κρέμα: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο σε γεύση, υφή και άρωμα menshouse.gr Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» SHARE