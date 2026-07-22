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Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα»

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Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα που μιλούσαν για τον χωρισμό - βόμβα της χρονιάς, ήρθε η πρώτη αντίδραση από Ρουβά - Ζυγούλη.

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Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα»