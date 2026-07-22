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Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη

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Μετά τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, και η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να ανανεώσει την εικόνα της.

 Δείτε το νέο look της με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr
 

Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη