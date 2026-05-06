Γιατί το Μουντιάλ ίσως δεν μεταδοθεί στις δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακά αγορές του πλανήτη

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, γράφει για το εμπορικό μπρα ντε φερ που απειλεί τη FIFA

Το Μουντιάλ του 2026 υποτίθεται ότι θα ήταν το μεγαλύτερο, ακριβότερο και εμπορικά ισχυρότερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία. Με 48 ομάδες, τρεις διοργανώτριες χώρες και έσοδα που η FIFA υπολογίζει σε δισεκατομμύρια ευρώ, το τουρνουά σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είχε σχεδιαστεί ως η απόλυτη παγκόσμια βιτρίνα του ποδοσφαίρου.

Μόλις πέντε εβδομάδες πριν από την έναρξη, όμως, η παγκόσμια ομοσπονδία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που κανείς δεν περίμενε σε αυτό το στάδιο. Δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία τηλεοπτικής μετάδοσης ούτε στην Ινδία ούτε στην Κίνα, δηλαδή στις δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου και σε αγορές εκατοντάδων εκατομμυρίων θεατών.

Η υπόθεση δεν είναι απλώς τηλεοπτική. Είναι βαθιά εμπορική, διαφημιστική και στρατηγική. Και αποκαλύπτει ότι η FIFA, παρά τη γιγάντωση του προϊόντος της, δυσκολεύεται πλέον να επιβάλει τις οικονομικές απαιτήσεις της ακόμη και σε αγορές-κλειδιά.

Το «παζάρι» των 18 εκατ. ευρώ στην Ινδία

Σύμφωνα με το Reuters, η κοινοπραξία Reliance-Disney κατέθεσε πρόταση περίπου 18 εκατ. ευρώ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2026 στην Ινδία. Η FIFA απέρριψε την προσφορά ως εξαιρετικά χαμηλή, καθώς αρχικά ζητούσε περίπου 88 εκατ. ευρώ για τα Μουντιάλ 2026 και 2030, ενώ ακόμη και μετά τη μείωση των απαιτήσεών της θεωρεί ότι η αξία του τουρνουά παραμένει πολύ υψηλότερη.

Η διαφορά είναι τεράστια. Το 2022, τα δικαιώματα είχαν πουληθεί έναντι περίπου 53 εκατ. ευρώ, σε συμφωνία που είχε κλείσει περισσότερο από έναν χρόνο πριν από τη διοργάνωση στο Κατάρ. Τώρα, η FIFA βρίσκεται χρονικά πιεσμένη και απέναντί της έχει έναν κολοσσό που γνωρίζει ότι διαθέτει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Η Reliance του Μουκές Αμπάνι και το Disney Star έχουν δημιουργήσει έναν πανίσχυρο όμιλο στα ινδικά μέσα ενημέρωσης και στο streaming, επενδύοντας δισεκατομμύρια κυρίως στο κρίκετ, το οποίο παραμένει το απόλυτο αθλητικό προϊόν της χώρας. Για τους Ινδούς παράγοντες της αγοράς, το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να θεωρείται «δευτερεύον» προϊόν συγκριτικά με το κρίκετ και δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ώρα διεξαγωγής των αγώνων. Επειδή το Μουντιάλ θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική, πολλά παιχνίδια θα μεταδίδονται μετά τα μεσάνυχτα στην Ινδία, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την τηλεθέαση και, κατ’ επέκταση, τη διαφημιστική αγορά.

Παράλληλα, η Sony αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις, κρίνοντας ότι η επένδυση «δεν βγάζει οικονομικό νόημα», σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Η σιωπή της Κίνας και το κενό του CCTV

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η κατάσταση στην Κίνα. Σε προηγούμενα Μουντιάλ, το κρατικό CCTV είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα μήνες πριν από τη διοργάνωση και ήδη «έτρεχε» προωθητικές καμπάνιες και εμπορικές συμφωνίες.

Τώρα, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση.

Κι αυτό ενώ η Κίνα αποτέλεσε σχεδόν το 50% των συνολικών ωρών ψηφιακής θέασης και αλληλεπίδρασης στο Μουντιάλ του 2022. Πρόκειται για ιλιγγιώδες ποσοστό που εξηγεί γιατί η FIFA δεν μπορεί να αγνοήσει τη συγκεκριμένη αγορά. Η χώρα διαθέτει περισσότερους από 200 εκατομμύρια φιλάθλους του ποδοσφαίρου, όμως η εμπορική ψυχρότητα των τελευταίων ετών, η οικονομική επιβράδυνση και η περιορισμένη επιτυχία του κινεζικού ποδοσφαίρου έχουν επηρεάσει συνολικά την αξία του προϊόντος.

Η απουσία συμφωνίας σε τόσο προχωρημένο χρονικό σημείο προκαλεί ήδη ανησυχία σε διαφημιστές, χορηγούς και εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο θέμα μετάδοσης των αγώνων. Χρειάζονται εβδομάδες προετοιμασίας για τεχνικές υποδομές, καμπάνιες, εμπορικά πακέτα και πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου.

Η FIFA πιέζεται για πρώτη φορά τόσο έντονα

Η FIFA επιμένει δημοσίως ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες σε περισσότερες από 175 χώρες. Ωστόσο, η καθυστέρηση σε Ινδία και Κίνα δημιουργεί σοβαρό επικοινωνιακό και οικονομικό ζήτημα.

Οι δύο αγορές μαζί αντιστοιχούσαν στο 22,6% της συνολικής ψηφιακής απήχησης του Μουντιάλ 2022. Αν προκύψει έστω και προσωρινό «μαύρο» ή περιορισμένη διανομή, το πλήγμα δεν θα είναι μόνο τηλεοπτικό. Θα αφορά χορηγούς, ψηφιακή κατανάλωση, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και συνολικά το παγκόσμιο εμπορικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η υπόθεση αποκαλύπτει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά αθλητικών δικαιωμάτων. Οι πλατφόρμες και οι τηλεοπτικοί όμιλοι δεν αγοράζουν πλέον «στα τυφλά» οποιοδήποτε premium αθλητικό προϊόν. Ζυγίζουν ώρες μετάδοσης, διαφημιστική απόδοση, συνδρομητική αξία και πραγματική εμπορική δυναμική.

Και για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η FIFA φαίνεται να ακούει ένα ηχηρό «όχι» από δύο τεράστιες αγορές ταυτόχρονα.

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