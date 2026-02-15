Αποκάλυψη: Κι άλλη έκπληξη από την ΕΡΤ! Απέκτησε Copa Libertadores και Copa Sudamericana

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει (όπως πάντα) το ρεπορτάζ

Από το φθινόπωρο, οπότε λανσάρισε το αμιγώς αθλητικό κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ, η ΕΡΤ διεκδικεί διαρκώς τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών διοργανώσεων. Και προχώρησε και σε ένα νέο deal.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της στήλης λοιπόν, η δημόσια τηλεόραση απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα και του Copa Libertadores και του Copa Sudamericana, διοργανώσεων που είχε μέχρι πρότινος η Cosmote TV αλλά δεν προχώρησε σε νέο συμβόλαιο. Η διάρκεια του deal κι άλλες λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν προσεχώς.

Για το Libertadores έχουν ήδη ξεκινήσει τα προκριματικά, του Sudamericana διεξάγονται στις αρχές Μαρτίου.

Η πρεμιέρα των μεταδόσεων, καθότι συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω πακέτο, θα γίνει με το πρώτο ματς για το Super Cup τηρ CONMEBOL, ήτοι τις περσινές νικήτριες των δύο διοργανώσεων, ονόματι Recopa Sudamericana: Λανούς – Φλαμένγκο τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στις 02:30 και Φλαμένγκο – Λανούς τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου επίσης στις 02:30 ώρα Ελλάδος.

Η ΕΡΤ2 Σπορ γεμίζει λοιπόν, σταδιακά, αθλητικές και, δη, ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Μετέδωσε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2026, μεταδίδει ήδη τα Κύπελλα Γερμανίας και Γαλλίας, όπως και το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (σε μια άλλη αποκάλυψη της στήλης, μήνες πριν) ενώ πληροφορίες μου κάνουν λόγο και για άλλη μια κίνηση, επίσης ποδοσφαιρική, που θα κλείσει σύντομα.

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