Super Bowl: Σχεδόν 125 εκατ. τηλεθεατές στις ΗΠΑ, ρεκόρ αιχμής για το NBC

Η μετάδοση έφτασε τα 137,8 εκατ. σε peak, το halftime του Bad Bunny άγγιξε τα 128,2 εκατ., αλλά έμεινε χαμηλότερα από το περσινό ρεκόρ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Το Super Bowl LX επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο τηλεοπτικό υπερθέαμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νίκη των Σιάτλ Σίχοκς με 29-13 επί των Νιου Ινγκλαντ Πάτριοτς συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 124,9 εκατομμύρια τηλεθεατές σε NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital και NFL+, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία Nielsen.

Η αναμέτρηση κατέγραψε 137,8 εκατ. θεατές στο peak, στο δεύτερο δεκάλεπτο της δεύτερης περιόδου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ αιχμής στην ιστορία της διοργάνωσης. Ωστόσο, ο μέσος όρος υπολείπεται κατά 2% του περσινού Super Bowl που είχε φτάσει τα 127,7 εκατ., βάζοντας τέλος σε σερί τεσσάρων ετών ανόδου.

Παρά τη μικρή πτώση, πρόκειται για τη δεύτερη πιο δημοφιλή τηλεοπτική μετάδοση όλων των εποχών στις ΗΠΑ και την κορυφαία στην ιστορία του NBCUniversal, το οποίο γιορτάζει 100 χρόνια λειτουργίας το 2026.

Ισχυρή παρουσία στα ισπανόφωνα κοινά

Η Telemundo κατέγραψε 3,3 εκατ. τηλεθεατές κατά μέσο όρο, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για ισπανόφωνη μετάδοση Super Bowl στις ΗΠΑ. Το κοινό κορυφώθηκε στα 4,8 εκατ. κατά τη διάρκεια του halftime show.

Το ενδιαφέρον αυξήθηκε στα ισπανόφωνα νοικοκυριά την ώρα της εμφάνισης του Bad Bunny, ο οποίος τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά.

Το Apple Music Super Bowl LX Halftime Show συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 128,2 εκατ. τηλεθεατές στο διάστημα 8:15-8:30 μ.μ. (ET). Ωστόσο, τα στοιχεία ανά τέταρτο δείχνουν πτώση 7% σε σχέση με το peak του αγώνα και 5,7% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τέταρτο.

Παρά τη μείωση στην παραδοσιακή τηλεθέαση, η ψηφιακή κατανάλωση εκτοξεύθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του NFL, το halftime ξεπέρασε τα 4 δισεκατομμύρια προβολές στα social media μέσα σε 24 ώρες, με πάνω από το 55% να προέρχεται από διεθνείς αγορές.

Στο Apple Music, οι ακροάσεις του Bad Bunny αυξήθηκαν επτά φορές αμέσως μετά το show, ενώ το άλμπουμ του μπήκε στο Top 10 σε 128 χώρες.

Super Bowl και Ολυμπιακοί, το απόλυτο τηλεοπτικό δίδυμο

Η μετάδοση λειτούργησε και ως ισχυρό lead-in για την κάλυψη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα. Το «Primetime in Milan» που ακολούθησε συγκέντρωσε 42 εκατ. θεατές, αύξηση 73% σε σχέση με την αντίστοιχη μετάδοση των Αγώνων του Πεκίνου το 2022.

Το Peacock κατέγραψε την καλύτερη ημέρα στην ιστορία του σε όρους απήχησης και ωρών θέασης.

Συμπέρασμα; Το Super Bowl δεν έσπασε το περσινό ρεκόρ μέσου όρου, αλλά παραμένει η πιο ισχυρή τηλεοπτική πλατφόρμα των ΗΠΑ, με πολυεπίπεδη απήχηση σε broadcast, streaming και social media.

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