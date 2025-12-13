Ρωτήστε τον Τζιάνι, πόσα θέλει να μας τρελάνει…

Ο Νίκος Μποζιονέλος, ωσάν αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, προσπαθεί να εξηγήσει ένα ακόμη από τα ανεξήγητα της FIFA. Κι αν καταλάβετε τίποτε, γράψτε μας!

Είναι από τις περιπτώσεις που μπαίνεις στο… τριπάκι να ρωτήσεις το ChatGPT για να στο αναλύσει κατανοητά. Διότι και μόνος σου θα ψάξεις, θα μπερδευτείς.

Μιντιακό είναι το θεματάκι, και υπάρχει και είδηση, αλλά… ξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι αρχικώς.

Τι είναι το; FIFA Club World Cup; Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αυτό που λανσάρισε από το περασμένο καλοκαίρι η FIFA ως Μουντιάλ ομάδων. Ναι, αυτό που διεξήχθη στις ΗΠΑ, το πήρε η Τσέλσι, θα διεξάγεται ανά 4ετία, έλαβαν μέρος 32 ομάδες και σχεδόν δεν το είδαμε διότι ο ΑΝΤ1 έδειξε ελάχιστα παιχνίδια (ενώ… πανηγύριζε που είχε πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα).

Ωστόσο το έδειξε όλο δωρεάν το DAZN (σ.σ. «Νταζόν» η ελληνική προφορά, μου θυμίζει κάτι νοτιοκορεάτικους κουβάδες που τρώμε στο στοίχημα τα πρωινά του Σαββάτου…).

Το επόμενο θα γίνει το 2029 (καλά να είμαστε ως τότε) και το διεκδικούν Αυστραλία, Βραζιλία, Αγγλία, Κατάρ, Γερμανία και, χμ τούτο έχει ενδιαφέρον, η σύμπραξη Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μαρόκου που, ως γνωστόν, το 2030 θα διοργανώσει το Μουντιάλ. Κάποτε, θυμάμαι, εκείνο το Κύπελλο Συνομοσπονδιών των εθνικών ομάδων (καταργήθηκε, ξεχάστηκε) λειτουργούσε ως test event για διοργανώτρια του Μουντιάλ οπότε ίσως για το 2029 η FIFA πράξει ανάλογα.

Θα αναρωτιέστε, και ευλόγως. Αφού έχουμε τώρα Μουντιάλ Συλλόγων, εκείνο το Διηπειρωτικό Κύπελλο που εξελίχθηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που το έστελνε η FIFA στου διαόλου τη μάνα (Ιαπωνία, Μέση Ανατολή κλπ.), που το κατακτούσαν επί χρόοοονια μόνο ευρωπαϊκές ομάδες δεν ασχολούνταν άνθρωπος, καταργήθηκε ε;

Κουβά πήγατε.

FIFA Intercontinental Cup κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτό το τέρας ποδοσφαιρικής ευφυΐας, το παιδί με τα μπαλάκια (των κληρώσεων) που ερεθίζεται στο να βλέπει μια διοργάνωση και να αυξάνει τις ομάδες (εξ ου και θα δούμε το καλοκαίρι Μουντιάλ με… Κουρασάο και Αϊτή και όπου ΟΛΕΣ οι καλές θα περάσουν στα νοκ άουτ), έφτιαξε κι άλλη διοργάνωση με αυτό το όνομα. Από πέρυσι μάλιστα (το ξέρω, ελάχιστοι το πήρατε χαμπάρι) και το κατέκτησε ΦΥΣΙΚΑ (σ.σ. με τόσα κεφαλαία σήμερα στο blog, Βασιλοβεργίζω, απολογίες…) η Ρεάλ Μαδρίτης νικώντας στον τελικό τη μεξικάνικη Πατσούκα.

Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται. Ενώ το παλιό, καλό, το ορθόδοξο ρε παιδί μου, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων διεξαγόταν σε διάστημα 7-10 ημερών, τούτο παίζει… σπαστά. Δηλαδή, για πιάσουμε τα φετινά…

στις 14 Σεπτεμβρίου στο Κάικο έπαιξαν η αυγυπτιακή Πίραμιντς και η νεοζηλανδική Οκλαντ, καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0.

στις 23 Σεπτεμβρίου στην Τζέντα έπαιξαν η σαουδαραβική Αλ Αχλι με την Πίραμιντς και η αρμάδα από την έρημο νίκησε με 3-1.

στις 10 Δεκεμβρίου έπαιξαν στην Αλ Ραγιάν του Κατάρ η Κρουζ Αζούλ με τη Φλαμένγκο και νίκησαν 2-1 οι Βραζιλιάνοι.

Και απόψε, Σάββατο και 13 του Δεκέμβρη παίζουν, 19:00 ώρα Ελλάδος, Φλαμένγκο – Πίραμιντς στο Κατάρ. Και όοοολα αυτά για να περάσει μια ομάδα και να παίξει η νικήτρια του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν δηλαδή, με Βραζιλιάνους ή Αιγύπτιους στον τελικό, την προσεχή Τετάρτη 17/12 ξανά στην Αλ Ραγιάν του Κατάρ.

Και επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν καταλάβατε Χριστό, ιδού:

Πάμε πάλι;

Το τελευταίο Διηπειρωτικό Κύπελλο (δηλαδή ο ή οι αγώνας / αγώνες ανάμεσα στις πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής) έλαβε χώρα το 2004 ανάμεσα σε Πόρτο και Ονσε Κάλδας στη Γιοκοχάμα. Είναι αυτό που το 1971 ο Παναθηναϊκός (αντικαθιστώντας τον Αγιαξ) είχε παίξει με τη Νασιονάλ. Από το 2005 η FIFA διοργάνωνε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη συμμετοχή επτά ομάδων: της διοργανώτριας και των πρωταθλητών των έξι ηπείρων. Ας το πούμε Final-7, για να το κατανοήσετε.

Η FIFA αποφάσισε να διοργανώσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες, όπως τα παλιά Μουντιάλ (διότι το προσεχές, το 2026, θα έχει 48 χώρες ως γνωστόν), το έπραξε στις ΗΠΑ και το πήρε η Τσέλσι.

Αλλά, το παλιό Παγκόσμιο Συλλόγων (το Final-7 δηλαδή) δεν έχει καταργηθεί εντελώς. Αντίθετα, έχει επανασχεδιαστεί και παρουσιάζεται υπό το όνομα FIFA Intercontinental Cup.

Το… ανέκδοτο ξέρετε ποιο είναι; Πως η παγκόσμια πρωταθλήτρια σε επίπεδο συλλόγων, η Τσέλσι δηλαδή, που πήρε το τρόπαιο το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, δεν μετέχει στο FIFA Intercontinental Cup! Τρομερά πράγματα…

ΥΓ. Η (μιντιακή) είδηση είναι πως το αποψινό Φλαμένγκο – Πίραμιντς και τον τελικό στις 17/12 (αμφότερα 19:00 ώρα Ελλάδος) θα τα δείξει το DAZN ελεύθερα, χωρίς συνδρομή, απλώς με μια εγγραφή. «Η απόφαση του DAZN να μεταδώσει δωρεάν τις τελικές φάσεις αυτού του prestigous τουρνουά αποτελεί ξεκάθαρη κίνηση προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας στο ποδόσφαιρο» αναφέρει ο φορέας».

Ήτοι, ένας εύσχημος τρόπος να πεις ότι δεν ασχολείται άνθρωπος…

✍️ Νίκος Μποζιονέλος