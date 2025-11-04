Μετά τον Μπέο… η Κίμπερλι

Θα γίνει… και αυτό. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Μπορεί η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να βρίσκεται ακόμη στη φάση της… γνωριμίας με τα αθηναϊκά γκαλά και τη νυχτερινή ζωή της πόλης, ωστόσο ήδη ετοιμάζει την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση.

Θα δοθεί στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον ΑΝΤ1. Γνωστοί είναι άλλωστε οι στενοί δεσμοί του ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η προσωπική γνωριμία του με την Κίμπερλι – μάλιστα έδωσε πρόσφατα το «παρών» στην εκδήλωση υποδοχής της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ.

Μετά τον Αχιλλέα Μπέο, η Κίμπερλι…

Μιντιάρχης