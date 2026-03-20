Η Νόρα Δράκου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χάνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

H Nόρα Δράκου με ανάρτησή της ενημέρωσε μέσω Facebook ότι δεν θα είναι σε θέση να λάβει μέρος στους προσεχείς αγώνες, αφού χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο.

Η ανάρτησή της στο Facebook: «Bad news:

Δυστυχώς έπρεπε να υποβλήθω σε επεμβαση στον δεξιο μου ωμο και κατα συνεπεια να χάσω το υπολοιπο της σεζον και τα μεγάλα ραντεβού του.

Ο πόνος εχει γινει μερος της ζωής μου απο τότε που ξεκίνησα τον πρωταθλητισμο. Είτε μικροτερα είτε μεγαλύτερα προβλήματα πάντα ερχόμουν αντιμετωπη με κατι που έπρεπε να ξεπεράσω.

Όμως αν κατι με εχει μάθει η πορεία μου ειναι να αποδέχεσαι τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα ήθελες να είναι. Και μετά, να κοιτάς μπροστά, όχι πίσω.

Πάντα πίστευα οτι η δύναμη ενός αθλητη και η δίψα του για περισσότερα δεν προέρχεται απο τις νίκες αλλα απο τις δυσκολίες που περνάει και απο την απόφαση του να μη παραδοθεί σε οτι και αν ερθει στο δρόμο του.

Ευχαριστω πολυ τον Μάνο φανδριδη που πριν 13 χρονια συναντηθηκαμε στον ιδιο διαδρομο του ΚΑΤ για να κανω επεμβαση στον αριστερο ωμο και απο τοτε εχει γινει ο φυλακας αγγελος μου. Ευχαριστω το νοσοκομειο ΚΑΤ όπως και ολη την ομαδα του που με εχει αγκαλιασει ολα αυτα τα χρονια.

Ευχαριστω την @koe και την @hellenic_olympic_committee για την αμέριστη συμπαράσταση τους σε ολη την πορεία απο τωρα και μεχρι να ολοκληρωθεί η αποκατασταση.

Ευχαριστω τον κ. @dimitrisvranopoulos και τον @panathinaikos_1908 που σε όλες τις στιγμες κακές και καλές ειναι δίπλα μου.

Τέλος στη ζωη μου στάθηκα τυχερή και γεννήθηκα σε ενα απίστευτα υποστηρικτικο περιβαλλον. Μεγαλώνοντας το περιβαλλον αυτο εμπλουτιστηκε και γέμισε κι άλλους ανθρώπους που με αγάπησαν τους αγάπησα και με στήριξαν ανιδιοτελως σε όλο το ταξίδι.

Ένας αθλητής ειναι δυνατός σαν μοναδα. Ένας αθλητής με ενα υποστηρικτικο περιβαλλον ειναι ανίκητος..

Ο δρόμος για το L.A 2028 συνεχίζεται.

Και οπως μου ειπε και μια φιλη μου τωρα που θα εχω και τους δυο ωμους φτιαγμενους θα ειμαι γυναικα απο ατσαλι...

Ευχαριστω όλους για τη στηριξη και τα μηνύματα σας »