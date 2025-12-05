Τέταρτη η Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα - Ξανά πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου

Στον τέταρτο τελικό της στα 100μ. πεταλούδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε πισίνα 25 μ., η Άννα Ντουντουνάκη άγγιξε το βάθρο, χάνοντας το μετάλλιο για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου.

Τερμάτισε στην 4η θέση με 55.74, ενώ η Σουηδέζα Λουίζ Χάνσον πήρε το χάλκινο με 55.69. Η Ντουντουνάκη ήταν τέταρτη στο 50άρι (25.92), έπεσε στην έκτη θέση στα 75μ. (40.68), αλλά στα τελευταία μέτρα πίεσε και πλησίασε πολύ την τριάδα.

Την κούρσα κέρδισε ξανά η 18χρονη Μαρτίν Ντάμποργκ, όπως και στα 50μ. πεταλούδα, σημειώνοντας νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων με 55.52. Δεύτερη ήταν η Τέσα Γκιλ από την Ολλανδία με 55.55.

Στον τελικό των 800μ. ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη βίωσε την εμπειρία μιας μεγάλης διοργάνωσης, κατακτώντας την 7η θέση με 8:24.53. Η 19χρονη κολυμβήτρια πέτυχε ξανά επίδοση καλύτερη από το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο η ίδια είχε «κατεβάσει» το μεσημέρι της 4/12 σε 8:20.02 για να προκριθεί στον τελικό. Τη νίκη πήρε η Γερμανίδα Ιζαμπέλ Γκόζε με 8:01.90, ακολουθούμενη από τη Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) με 8:03.00 και την Μάγια Βέρνερ (Γερμανία) με 8:14.41.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται και η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία έκανε συνήθεια τα πανελλήνια ρεκόρ. Στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200μ. μικτή, σημείωσε 2:09.27 και κατέλαβε τη 12η θέση συνολικά, βελτιώνοντας ξανά την επίδοσή της από τον πρωινό προκριματικό (2:09.68). Παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό, καθώς η πρόκριση έκλεισε στο 2:07.99 της Εμα Καράσκο (Ισπανία). Ταχύτερη όλων στις ημιτελικές σειρές ήταν η Βρετανή Φρέγια Κόλμπερτ με 2:06.42.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας (6/12) περιλαμβάνει αρκετές ελληνικές συμμετοχές, με τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα έχοντας την 6η επίδοση σε σύνολο 17 αθλητριών, τον Απόστολο Σίσκο στην 3η σειρά των 200μ. πεταλούδα ανδρών με σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης, τη Νικόλ Παυλοπούλου στην 1η σειρά των 50μ. πρόσθιο και την Άρτεμις Βασιλάκη στα 1.500μ. ελεύθερο (3η σειρά), όπου μπορεί να διεκδικήσει θέση στον τελικό αρκεί να διαχειριστεί την κούραση από τον προηγούμενο αγώνα των 800μ.