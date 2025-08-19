Στο Υπουργείο Εξωτερικών η πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, αφορμή το Κυπριακό ή η Αegean Regatta;

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργείο Εξωτερικών παρουσία της Προέδρου της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Νίκης Αναστασίου και του προέδρου Ανοικτής Θαλάσσης, Κώστα Καλογερόπουλου.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αν αφορά στην Aegean Regatta ή σχετίζεται με την παρέμβαση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στην Παγκόσμια, με αφορμή των ιστιοπλοϊκό αγώνα που διεξήχθη προ 20ημέρου στην Κύπρο.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ο αγώνας στα Δαραδανέλια διεξάγονταν στην Ανεξάρτητη Κύπρο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής ομοσπονδίας, η οποία παρενέβη στα διεθνή όργανα και πέτυχε να αποκατασταθεί στο καλεντάρι μία… ανακρίβεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ενώ ταυτοχρόνως θέτει υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας το ψευδοκράτος.

Αν πρόκειται περί αυτού, τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, αφού το ζήτημα ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και θέτει ακόμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.