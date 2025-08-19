Χωρίς συμμετοχή στο Παγκόσμιο Ρυθμικής η Ελλάδα, ο γυναικείος αθλητισμός στο στόχαστρο της Ομοσπονδίας

Μπορεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που ξεκινά αύριο στη Βραζιλία, να έχουμε ρεκόρ συμμετοχών, όμως η χώρα μας θα είναι πανηγυρικά απούσα από τη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια…

Η διοίκηση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, δεν αποφάσισε απλώς τη μη εκπροσώπηση μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά ουσιαστικά τη διάλυση της εθνικής ομάδας ανσάμπλ, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα άλμα προς τα πίσω και πιο συγκεκριμένα στο 1985.

Συγκεκριμένα, παρότι οι δύο ομοσπονδιακές προπονήτριες Τζένη Παπαδοπούλου και Φωτεινή Κωτσόπουλου, είχαν συμβόλαιο συνεργασίας με την ΕΓΟ ως τις 30 Ιουνίου. Με τη λήξη αυτού η ομοσπονδία πρότεινε στις δύο προπονήτριες να συνεχίσουν να εργάζονται αμισθί για τους επόμενους δύο μήνες, κάτι που φυσικά αρνήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έκτοτε εθνική ομάδα ανσάμπλ…

Εδώ βέβαια να σημειωθεί ότι τρέχει κανονικά το συμβόλαιο της Μορφούλας Ντόνα, η οποία έχει θέση ομοσπονδιακής προπονήτριας στα ατομικά, στα οποία όπως επισημάνθηκε επίσης δεν υπάρχει εκπροσώπηση.

Η ρυθμική γυμναστική έχει 143 ενεργά σωματεία, τη στιγμή που η ενόργανη έχει γύρω στα 85 και παρά το γεγονός ότι είναι ένα άθλημα που βρίσκεται σε συνεχώς ανοδική πορεία και έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες στη χώρα μας, η ομοσπονδία, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία δικαιολογία (όπως οικονομικές δυσκολίες) προέβη σε μία απόφαση που το πληγώνει.

Αν κρίνει βέβαια κανείς από το γεγονός ότι η διοίκηση της ΕΓΟ το ίδιο δεσποτικά αποφάσισε να μην υπάρχει γυναίκα εκπρόσωπος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής γυναικών, μάλλον ο διαχωρισμός δεν έχει να κάνει με το άθλημα, αλλά με το φύλο…

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ελένης Μιχοπούλου, η οποία έχει συνδέσει τη ζωή της με την ρυθμική γυμναστική της Ελλάδας, ούσα από μία από τις πρωτοπόρους στην προπονητική, μέλος της εθνικής και της Παγκόσμια Ομοσπονδίας Γυμναστικής: «41o Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής 2025, χωρίς τη συμμετοχή των Eθνικών μας Ομάδων για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια και χωρίς καμία ανακοίνωση-ενημέρωση από την ΕΓΟ για τους λόγους της μη συμμετοχής!!!

Ρεκόρ συμμετοχής στο φετινό Παγκόσμιο πρωτάθλημα : 77 χώρες,110 αθλήτριες ατομικού και 36 0μάδες Ανσάμπλ και η Ελλάδα απούσα όχι μόνο σε αυτό τον πολύ σημαντικό Αγώνα αλλά και από όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2025!!!

Συγκρίνοντας αυτές τις συμμετοχές με το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 στη Βαλένθια, που ήταν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συμμετείχαν 62 χώρες ,88 αθλήτριες ατομικού και 24 ομάδες Ανσάμπλ, θα δούμε τη δυναμική παρουσία πολλών χωρών από την αρχή του Ολυμπιακού κύκλου γιατί τα κριτήρια της πρόκρισης για τους ΟΑ του 2028 έχουν αλλάξει.

Προφανώς η νέα διοίκηση της ΕΓΟ δεν έχει αντιληφθεί ότι ο στόχος της πρόκρισης για τους ΟΑ του 2028 δεν μπορεί να επιτευχθεί με «μηδενική βάση» γιατί την ιστορία της Ελληνικής Ρυθμικής δεν μπορεί να τη μηδενίσει κανείς.

Ξεκινώντας από «μηδενική βάση» χρειάζεσαι πολλά χρόνια για να φτάσεις στη κορυφή ειδικά με τις σημερινές απαιτήσεις του αθλήματος.

Ως μία απο τις γυναίκες που συμβάλαμε στην δημιουργία του υψηλού αθλητισμού στη ΡΓ ,με τη δημιουργία του ΚΥΕ στο ΟΑΚΑ, εκφράζω την απογοήτευσή μου κυρίως γιατί δύο από τις αθλήτριες που συμμετείχαν στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1985 αλλά και 3 ολυμπιονίκες, ως μέλη της Τεχνικής Επιτροπής είχαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στο 41ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Κάποιες Γυναίκες που βρισκόμαστε σε αντίστοιχες θέσεις όταν αυτές ήταν αθλήτριες φροντίζαμε να πείθουμε όλες τις διοικήσεις ΣΕΓΑΣ & ΕΓΟ για να έχουν σωστή προετοιμασία και συμμετοχή σε αγώνες!!!»

Δυστυχώς το άθλημά μας έχει μόνο γυναίκες και ο γυναικείος αθλητισμός στη χώρα μας δεν έχει την ανάλογη υποστήριξη .Τα σωματεία και οι προπονήτριες πρέπει να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι κεκτημένο και θα πρέπει να αγωνίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους αλλά και τα δικαιώματα των ανήλικων αθλητριών τους!!!»

Στην ανάρτηση σχολίασε η «χάλκινη» ολυμπιονίκης, Κλέλια Πανταζή, μέλος της τεχνικής επιτροπής της ΕΓΟ, η οποία έγραψε: «Θα σας απαντήσω για εμένα, καθώς αναφέρεστε και στις Ολυμπιονίκες της ΤΕ.

Λυπάμαι και εγώ για αυτή την απόφαση και με πονάει εξίσου, όπως με πονάει το να μην βλέπω Ελληνική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες..

Σε μια τόσο σοβαρή απόφαση, όπως είναι η συμμετοχή ή όχι της Ελλάδας, σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν πάρθηκε από την ΤΕ (τουλάχιστον όσο είμαι εγώ μελος) αλλά από το ΔΣ.

Όταν ενημερώθηκα και ρώτησα η απάντηση ήταν ότι η απόφαση είναι τετελεσμένη, αλλά κάνουμε ένα βήμα πίσω τώρα για να ξεκινήσει ένα τριετές πλάνο με στόχο την πρόκριση στο Λος Αντζελες το 2028»