Ο παίκτης του ΠΑΟΚ με το μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου!

Δεν ξεχνάει και δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

Διαβάστε για τον παίκτη του ΠΑΟΚ με το μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου με ένα κλικ στο Menshouse.gr