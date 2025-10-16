Στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας Αθλητισμού της Ε.Ε. ο Γιώργος Μαυρωτάς

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ατζέντα της συνάντησης, που έχει θέσει η Προεδρία της Δανίας, είναι η Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στη χειραγώγηση αγώνων και η εξέταση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με την κύρωση της συγκεκριμένης Σύμβασης από τα Κράτη Μέλη.

Ο κ. Μαυρωτάς, ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας αλλά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, που είναι μία από τις 8 χώρες της ΕΕ που έχουν κυρώσει τη συγκεκριμένη σύμβαση (Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Σουηδία), και θα αναφερθεί στις εμπειρίες εφαρμογής της στη χώρα μας, στις διεργασίες που γίνονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και στις προοπτικές που ανοίγονται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.