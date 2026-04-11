Διπλό χτύπημα του Παναθηναϊκού με Ηλιοπούλου και Κυπαρίσση

Ο Παναθηναϊκός κάνει ήδη τις κινήσεις για την επόμενη σεζόν ενισχύοντας την ελληνική του βάση και το βάθος. Έκλεισε ήδη την Ηλιοπούλου από τον Ολυμπιακό, την Κυπαρίσση από την ΑΕΚ και συνεχίζει για τα «βαριά» χτυπήματα!

Ο Κιαπίνι έψαχνε μια αξιόπιστη λύση για την πάσα μαζί με την Κωνσταντινίδου και κατέληξε στην 25χρονη Ελισάβετ Ηλιοπούλου που έπαιζε φέτος στον Ολυμπιακό.

Η νεαρή πασαδόρος έδωσε πολύτιμες λύσεις στις «ερυθρόλευκες» όταν η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο ήταν τραυματίας. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στον Πανιώνιο Betsson, ενώ από το 2018 έως το 2024 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2021.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός βάζει δύναμη και μια εξαιρετική τρίτη λύση στα άκρα πίσω από τις ξένες του, με την 24χρονη Σταματία Κυπαρίσση να έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με την ΑΕΚ και να γεμίζει το ρόστερ με φρεσκάδα, ενθουσιασμό, κίνητρο και ταλέντο.

Η Ελληνίδα ακραία το 2018 αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στην ομάδα Νεανίδων, με την οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια τη σεζόν 2019-20. Το 2021 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ αγωνίστηκε και στο CEV Cup. Τη σεζόν 2022-23 έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα της, ταξιδεύοντας στην Ουγγαρία για την KNRC. Στη συνέχεια επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για μία σεζόν, ενώ το 2024-25 φόρεσε τη φανέλα της Dresdner SC, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Γερμανίας και τη δεύτερη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα. Τη φετινή χρονιά έδωσε πολύτιμες λύσεις στην Ένωση, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική σεζόν.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θωρακίζει το ρόστερ του με δύο ποιοτικές προσθήκες ενόψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε ότι οι «πράσινες» βρίσκονται στον τελικό του πρωταθλήματος και θα διεκδικήσουν τον τίτλο απέναντι στον ΖΑΟΝ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη (16/4) στις 19:00, στο Μετς.