Βουλκίδης - Πρωτοψάλτης: «Πολύ σημαντικό που πήραμε το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια»

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι αθλητές του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί του Φλοίσβου και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Θοδωρής Βουλκίδης και ο MVP του τελικού, Θανάσης Πρωτοψάλτης, στάθηκαν στη σημασία της επιτυχίας, αλλά και στη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσαν:

Θοδωρής Βουλκίδης: «Όταν παίζεις έναν τελικό δεν έχει σημασία πόσο καλά παίζεις. Θέλει κι άλλα πράγματα να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς. Εγώ μπαίνω πολύ έντονα σε ένα τέτοιο παιχνίδι και είναι άλλοι οι παίκτες που κάνουν άλλα πράγματα.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αξίζει στον κόσμο, στο σταφ. Παίξαμε απίστευτα και νιώθω πολύ ωραία που παίζω σε αυτή την ομάδα».

Θανάσης Πρωτοψάλτης: «Πολύ σημαντικό που πήραμε το Κύπελλο μετά από 16 χρόνια, που το θέλαμε πολύ και ο σύλλογός μας.

Το γεγονός ότι βγήκε Έλληνας MVP σε τελικό Κυπέλλου μετά από τόσα χρόνια είναι το καλύτερο μήνυμα.

Παράλληλα, μας δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Δευτέρα μπαίνουμε και πάλι γήπεδο και συγκεντρωνόμαστε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό».