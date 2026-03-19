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Φλοίσβος - Πανιώνιος: «Πάγωσαν» όλοι με τον τραυματισμό του Μπίσετ (vid)

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"Πάγωσαν" όλοι με τον τραυματισμό του Τζούλιαν Μπίσετ στον ημιτελικό του Πανιώνιου με τον Φλοίσβο - Αποχώρησε αναγκαστικά ο κεντρικός της Νέας Σμύρνης.

Δείτε την φάση:

Φλοίσβος - Πανιώνιος: «Πάγωσαν» όλοι με τον τραυματισμό του Μπίσετ (vid)