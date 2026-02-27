Πρωτοψάλτης στο SDNA: «Στόχος μας το Κύπελλο - Εύχομαι να κατακτήσουν το Ευρωπαϊκό οι γυναίκες»

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης μίλησε στο SDNA για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four του Κυπέλλου, αλλά και για την γυναικεία ομάδα η οποία θα βρίσκεται στους τελικούς του Cev Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» με 3-1 τον ΠΑΟΚ και πήρε το εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στον ημιτελικό.

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης δήλωσε ότι αυτή η πρόκριση οφείλεται στο πείσμα που είχαν μετά τις 2 ήττες που είχαν από τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο πρωτάθλημα, ενώ έστειλε και τις ευχές του στην γυναικεία ομάδα του συλλόγου για τους τελικούς του Cev Challenge Cup, αναφέροντας ότι λείπει ένας Ευρωπαϊκός τίτλος από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε στο μικρόφωνο του SDNA ο διεθνής ακραίος:

Μία καλή εμφάνιση που συνοδεύτηκε με πρόκριση. Τα πρώτα συναισθήματα σου.

Εννοείται τεράστια χαρά. Αυτή η εμφάνιση οφείλεται πιο πολύ στο πείσμα γιατί ήδη έχουμε χάσει 2 φορές στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και θέλαμε να κερδίσουμε όχι μόνο για μας, αλλά και για την πρόκριση στο Final Four, κάτι που είναι μέσα στους στόχους μας και για αυτό δώσαμε τα πάντα, ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Σας επηρέασε η ήττα που ήρθε πριν από λίγες ημέρες από τον ΠΑΟΚ;

Δεν έχουμε χρόνο να μας επηρεάσει γιατί η διαφορά των παιχνιδιών είναι στις τέσσερις ημέρες. Είναι λάθος να μας παίρνει από κάτω η ήττα. Αντίθετα είδαμε τα λάθη μας και προσπαθούσαμε καθημερινά να τα διορθώσουμε για να έρθει το σημερινό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός έχει να κατακτήσει 16 χρόνια το Κύπελλο. Με την δική σου εμπειρία τι πρέπει να κάνει ώστε να «σπάσει» αυτή την κατάρα;

Πρώτον από όλα δεν πρέπει να πηγαίνουμε τόσο μακριά. Η ομάδα παίζει ημιτελικό, ένα δύσκολο παιχνίδι και επικίνδυνο γιατί είναι νοκ άουτ. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να παίξουμε το βόλεϊ μας, να κρατήσουμε το επίπεδο μας, να έχουμε συνοχή και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Στόχος μας είναι να το κατακτήσουμε αλλά δεν μπορούμε να κοιτάμε το Κύπελλο από τώρα γιατί υπάρχει ένας αντίπαλος μπροστά μας.

Για τέλος θα ήθελα το σχόλιο σου για την πρόκριση της γυναικείας ομάδας στους τελικούς του Cev Challenge Cup.

Οι γυναίκες μας έκαναν κάτι πολύ ωραίο για τον σύλλογο αλλά και για το Ελληνικό βόλεϊ. Μια πρόκριση σε τελικούς Ευρώπης μπορεί να έρθει ανά 10 χρόνια, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και είμαι χαρούμενος γιατί έχω αρκετές φίλες, έρχομαι σε πολλά παιχνίδια τους και εύχομαι να κατακτήσουν το τρόπαιο, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει κάποιος να το πιστεύουμε. Λείπει ένας Ευρωπαϊκός τίτλος από τον Παναθηναϊκό, είναι μια μεγάλη ευκαιρία βέβαια κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, όμως ποτέ δεν ξέρεις γιατί είναι τελικός.