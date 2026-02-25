Ο ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας ανδρών, καθώς μετά τον Ολυμπιακό απέκλεισε και τον ΑΟΝΣ Μίλων, επικρατώντας με 3-2 σετ στο «Σοφία Μπεφόν» και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του την παρουσία σε Final-4 της διοργάνωσης. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο.

Παρά τη θέση του στο πρωτάθλημα, το σύνολο του Κώστα Χριστοφιδέλη έδειξε χαρακτήρα και επιβεβαίωσε πως αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του θεσμού. Μετά τον αποκλεισμό του περσινού Κυπελλούχου Ολυμπιακού στη φάση των «16», ο Φλοίσβος ξεπέρασε και το εμπόδιο του Μίλωνα, που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Volley League.

Πρόσωπο του αγώνα ο Μπόζινταρ Βουτσίτσεβιτς, με τον Σέρβο διαγώνιο να σταματά στους 31 πόντους.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο σετ μετέτρεψαν το 7-8 σε 11-8, παίρνοντας γρήγορα τον έλεγχο. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 13-5 άνοιξαν τη διαφορά (20-13) και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη πίεση στο 25-17 για το 1-0.

Η εικόνα έμοιαζε παρόμοια και στο δεύτερο σετ, όπου ο Φλοίσβος προηγήθηκε 11-6, όμως η είσοδος του Χάκα άλλαξε τα δεδομένα. Ο Μίλωνας αντέδρασε άμεσα, τρέχοντας σερί 1-7 για το 12-13, ενώ με συνεχόμενες επιθέσεις στην κόντρα μπάλα πήρε προβάδισμα και κατέκτησε το σετ με 21-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μίλωνας προηγήθηκε 14-17, αλλά ο Φλοίσβος επέστρεψε και οι ανατροπές διαδέχονταν η μία την άλλη μέχρι το φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε σετ μπολ (23-24), όμως ένα κερδισμένο challenge για επαφή στο φιλέ έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, που τελικά πήραν το σετ με 27-25 και ανέκτησαν το προβάδισμα.

Ανάλογη ένταση είχε και το τέταρτο σετ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Ο Μίλωνας ξέφυγε με 18-21, όμως ο Φλοίσβος επέστρεψε για το 21-21. Στο 24-24 διαδοχικά λάθη στην επίθεση έδωσαν το σετ στους φιλοξενούμενους με 24-26, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ ο Μίλωνας προηγήθηκε 6-7, όμως το σερβίς του Φαν Χάρντερεν άλλαξε τη ροή του αγώνα, με τον Φλοίσβο να φτάνει στο 11-7 και αργότερα στο 13-8. Παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που μείωσαν σε 13-13, ένα χαμένο σερβίς και ένας άσσος του Βουτσίτσεβιτς έδωσαν το τελικό 15-13, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη πρόκριση.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-11, 21-15, 25-17

2ο σετ: 8-4, 15-16, 17-21, 21-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 27-25

4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 24-26

5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-18, 15-13

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 11 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 21-25, 27-25, 24-26, 15-13) σε 148'

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 8 (4/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 14 (10/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 19% υπ. - 06% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 31 (26/42 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Καπετανίδης 17 (11/26 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 40% υπ.-17% άριστες), Αρμενάκης 1 (1/4 επ.), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/2 επ.) / Σωνάκης (λ, 45% υπ. - 21% άριστες), Εφραιμιδης (λ), Μελλές 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 10 (7/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σχάουτεν 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 20 (14/11 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Νανόπουλος 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ, 14% υπ. - 00% άριστες), Πολουγιάν 23 (18/29 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 45% υπ. - 27% άριστες) / Βελούδης (λ, 25% υπ. - 25% άριστες), Δοροβάτας (λ, 62% υπ.-35% άριστες), Θεοδόσης, Χάκας 10 (10/19 επ., 25% υπ.-08% άριστες).