Μετά από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε με 3-1 σετ της Λαΐκοβατς στο «Μελίνα Μερκούρη», πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και παράλληλα το πρώτο τρίποντο στη φάση των ομίλων του CEV Champions League.

Οι «ερυθρόλευκες» είδαν τις φιλοξενούμενες να παίρνουν το πρώτο σετ, όμως από εκείνο το σημείο και μετά κυριάρχησαν στο παιχνίδι.

Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς, που αναδείχθηκε MVP, είχε εξαιρετική συνεργασία με την Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, η Αμπντεραχίμ έδωσε ενέργεια και λύσεις από τη γραμμή επίθεσης, ενώ η Μιλίτσα Κούμπουρα αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τη σερβική άμυνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε βαθμούς στον 3ο όμιλο, παραμένοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης, πίσω από τη Βέρο Μιλάνο και την Ετσατσίμπασι.

Επόμενος σταθμός για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Τουρκία, όπου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Ετσατσίμπασι.

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 15-14, όμως η Λαΐκοβατς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και έκλεισε το σετ με 25-20, κάνοντας το 0-1. Η απάντηση των Πειραιωτισσών ήταν άμεση στο δεύτερο σετ, όπου με πίεση από το σερβίς και καλύτερη λειτουργία στο μπλοκ-άμυνα επικράτησαν με 25-18, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος, διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν, το κατέκτησε με 25-23 για το 2-1. Στο τέταρτο σετ, η υπεροχή των «ερυθρόλευκων» ήταν ξεκάθαρη, με την ομάδα να χτίζει από νωρίς διαφορά και να φτάνει άνετα στο 25-17, σφραγίζοντας τη νίκη με 3-1.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 20-25

2ο σετ: 8-4, 16-13, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-13, 25-17

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και της Λαΐκοβατς προήλθαν από 2 άσσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17) σε 100'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-08% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 49% υπ. - 29% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ.-25% άριστες).

Λαΐκοβατς (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ.-14% άριστες), Σακραντζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ.-27% άριστες), Κπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιόνγιεβ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ, 70% υπ.-30% άριστες), Κορόλιγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.)

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου

1η αγωνιστική

26/11, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)

26/11, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)

2η αγωνιστική

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)

Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)

3η αγωνιστική

Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17)

4η αγωνιστική

14/1, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία)

15/1, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

5η αγωνιστική

27/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)

28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

6η αγωνιστική

4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)

4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ