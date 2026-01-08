Οι «ερυθρόλευκες» είδαν τις φιλοξενούμενες να παίρνουν το πρώτο σετ, όμως από εκείνο το σημείο και μετά κυριάρχησαν στο παιχνίδι.
Η Γιοβάνα Στεβάνοβιτς, που αναδείχθηκε MVP, είχε εξαιρετική συνεργασία με την Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, η Αμπντεραχίμ έδωσε ενέργεια και λύσεις από τη γραμμή επίθεσης, ενώ η Μιλίτσα Κούμπουρα αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τη σερβική άμυνα.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έφτασε τους πέντε βαθμούς στον 3ο όμιλο, παραμένοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης, πίσω από τη Βέρο Μιλάνο και την Ετσατσίμπασι.
Επόμενος σταθμός για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Τουρκία, όπου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Ετσατσίμπασι.
Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 15-14, όμως η Λαΐκοβατς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και έκλεισε το σετ με 25-20, κάνοντας το 0-1. Η απάντηση των Πειραιωτισσών ήταν άμεση στο δεύτερο σετ, όπου με πίεση από το σερβίς και καλύτερη λειτουργία στο μπλοκ-άμυνα επικράτησαν με 25-18, ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση.
Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος, διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν, το κατέκτησε με 25-23 για το 2-1. Στο τέταρτο σετ, η υπεροχή των «ερυθρόλευκων» ήταν ξεκάθαρη, με την ομάδα να χτίζει από νωρίς διαφορά και να φτάνει άνετα στο 25-17, σφραγίζοντας τη νίκη με 3-1.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 20-25
2ο σετ: 8-4, 16-13, 21-14, 25-18
3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-19, 25-23
4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-13, 25-17
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και της Λαΐκοβατς προήλθαν από 2 άσσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17) σε 100'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ.-08% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 49% υπ. - 29% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ.-25% άριστες).
Λαΐκοβατς (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ.-14% άριστες), Σακραντζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ.-27% άριστες), Κπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιόνγιεβ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ, 70% υπ.-30% άριστες), Κορόλιγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.)
Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου
1η αγωνιστική
- 26/11, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-0 (25-12, 25-16, 25-17)
- 26/11, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 3-0 (25-18, 27-25, 25-16)
2η αγωνιστική
- Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 3-2 (21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16)
- Λαΐκοβατς (Σερβία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 0-3 (20-25, 15-25, 22-25)
3η αγωνιστική
- Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 3-2 (25-21, 20-25, 22-25, 25-22, 15-13)
- Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Λαΐκοβατς (Σερβία) 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 25-17)
4η αγωνιστική
- 14/1, 21.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Λαΐκοβατς (Σερβία)
- 15/1, 18.00: Ετσατζίμπασι (Τουρκία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
5η αγωνιστική
- 27/1, 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Βέρο Μιλάνο (Ιταλία)
- 28/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)
6η αγωνιστική
- 4/2, 20.00: Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) - Ετσατζίμπασι (Τουρκία)
- 4/1, 20.00: Λαΐκοβατς (Σερβία) - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ' ΟΜΙΛΟΥ
- Βέρο Μιλάνο (Ιταλία) 2 νίκες - 1 ήττεα, 7 βαθμοί, 8-3 σετ, 258-223 πόντοι
- Ετσατζίμπασι (Τουρκία) 2 νίκες - 1 ήττα, 6 βαθμοί, 8-5 σετ, 288-260 πόντοι
- Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 2 νίκες - 1 ήττα, 5 βαθμοί, 6-6 σετ, 263-266 πόντοι
- Λαΐκοβατς (Σερβία) 0 νίκες - 3 ήττες, 0 βαθμοί, 1-9 σετ, 185-245 πόντοι