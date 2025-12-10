Το πρόγραμμα των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών στο European League 2026

Η Ελλάδα θα δώσει το «παρών» τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες και μάλιστα θα φιλοξενήσει το δεύτερο από τα τρία συνολικά τουρνουά στα οποία θα συμμετέχει.
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ
Στο European League ανδρών θα συμμετέχουν 27 χώρες και θα λάβουν όλες μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης.
Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης που θα γίνει από 1 έως 5 Ιουλίου 2026 θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτοι της βαθμολογίας.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ: Φινλανδία, Τσεχία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισραήλ, Ελβετία, Εσθονία, Σλοβακία, Ισπανία, Κροατία, Δανία, Σουηδία, Λετονία, Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία, Αυστρία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Αλβανία.
ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 - Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Σουηδία
- Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
- Αζερμπαϊτζάν - Ελλάδα
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
- Σουηδία - Αζερμπαϊτζάν
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 - Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισραήλ
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
- Ισραήλ - Ελλάδα
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
- Βόρεια Μακεδονία - Ισραήλ
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 - Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
- Αυστρία - Λουξεμβούργο
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Αυστρία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
- Λουξεμβούργο - Ελλάδα
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στο European League γυναικών θα συμμετέχουν 24 χώρες. Επειδή, όμως, δήλωσαν συμμετοχή 26 χώρες, θα πραγματοποιηθεί προκριματική φάση μεταξύ των τεσσάρων χωρών με το χαμηλότερο ράνκινγκ για να προκύψουν οι 24 χώρες.
Έτσι, στη προκριματική φάση που θα γίνει από 29 έως 31 Μαΐου 2026 θα αγωνιστούν η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Αλβανία και η Λιθουανία που βρίσκονται χαμηλότερα στο ράνκινγκ. Θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ένα τριήμερο τουρνουά. Ο πρώτος και ο δεύτερος της βαθμολογικής θα προκριθούν στην 24άδα της κανονικής φάσης του European League
Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης που θα γίνει από 1 έως 5 Ιουλίου 2026 θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτοι της βαθμολογίας.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, Ελβετία, Φινλανδία, Κροατία, Αυστρία, Πορτογαλία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Αζερμπαϊτζάν, Λετονία, Ισραήλ, Εσθονία, Γεωργία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο, Αλβανία, Λιθουανία.
ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 - Κροατία): Κροατία, Ελλάδα, 1ος προκριματικής φάσης
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Κροατία
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
- 1ος προκριματικής φάσης - Ελλάδα
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
- Κροατία - 1ος προκριματικής φάσης
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 - Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
- Κόσοβο - Ελλάδα
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
- Πορτογαλία - Κόσοβο
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Πορτογαλία
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 - Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
- Λετονία - Εσθονία
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
- Ελλάδα - Λετονία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
- Εσθονία - Ελλάδα