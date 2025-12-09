Στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα, ο Τζέντρικ εντυπωσίασε με 6 μπλοκ και συνολικά 11 πόντους, ενώ κορυφαίος σκόρερ ήταν για ακόμη μία φορά ο Ερνάντεζ, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους.

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στη συνέχεια του CEV Challenge Cup έκανε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του Παφιακού με 1-3 σετ, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων, στο πλαίσιο της φάσης των «32».

Ο «Δικέφαλος» χρειάζεται πλέον νίκη με οποιοδήποτε σκορ στη ρεβάνς της 7ης Ιανουαρίου στο PAOK Sports Arena, ενώ η κυπριακή ομάδα για να ελπίζει σε πρόκριση θα πρέπει να επικρατήσει με 0-3 ή 1-3, ώστε όλα να κριθούν στο χρυσό σετ.

Ξεχώρισε για ακόμη μια φορά ο Ερνάντεζ, ενώ ο Τζέντρικ, στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα, κυριάρχησε στο φιλέ.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Κοκκινάκη και Κοβάσεβιτς, με τον Σέρβο ακραίο να αλλάζει την εικόνα ερχόμενος από τον πάγκο.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στο κλειστό «Αφροδίτη», που στήριξε αδιάκοπα την ομάδα του Βαλάντη Μαμάη.

Στο πρώτο σετ οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, φτάνοντας στο 15-9 και αργότερα στο 17-12. Ο ΠΑΟΚισοφάρισε στο 18-18, αλλά ο Παφιακός ανέκτησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 25-21 ( 1-0 ).

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος ( 1-5, 4-8 ) και κράτησε διαφορά μέχρι το 21. Ο Παφιακός μείωσε σε 20-21, όμως οι «ασπρόμαυροι» παρέμειναν σταθεροί και με 23-25 έφεραν το ματς στο 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν ισορροπημένο, με συνεχείς εναλλαγές. Ο ΠΑΟΚ πήρε μικρό προβάδισμα στο 12-15, άνοιξε τη διαφορά στο 18-22 και με 21-25 γύρισε το παιχνίδι σε 1-2.

Με την ψυχολογία υπέρ του, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο τέταρτο σετ από το ξεκίνημα ( 0-5, 8-15 ). Ο Παφιακόςδ εν βρήκε αντίδραση, το σκορ έφτασε στο 13-21, και το σετ έκλεισε στο 17-25, δίνοντας στον Δικέφαλο τη νίκη με 1-3.

Για τον ΠΑΟΚ ακολουθεί το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 18:15 για την 7η αγωνιστική της Volley League.

* Οι πόντοι του Παφιακού προήλθαν από 51 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 5 άσσους και 18 λάθη αντιπάλου, ενώ του ΠΑΟΚ από 44 επιθέσεις, 11 μπλοκ, 6 άσσους και 35 λάθη αντιπάλου.

Παφιακός (Γιώργος Πλατρίτης): Μελγκιαρέχο 10 (9/26 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ.-14% άριστη), Ντιτζούντ 10 (7/14 επ., 3 μπλοκ), Ελευθερίου 21 (17/44 επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Ροντρίγκεζ 14 (10/24 επ., 1 μπλοκ, 3 άσσοι, 59% υπ.-45% άριστη), Προδρόμου 8 (6/11 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Αράγια Λαόζ 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Κρστέσκι (λ, 32% υπ.-18% άριστη), Σαββίδης 1 (1/1 επ.), Σωκράτους.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 12 (8/19 επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος, 68% υπ.-63% άριστη), Κάρτεφ, Ερνάντεζ 21 (18/34 επ., 3 άσσοι), Μούχλιας 2 (2/7 επ., 27% υπ.-9% άριστη), Τζέντρικ 11 (5/11 επ., 6 μπλοκ), Μιχελάκης (λ, 37% υπ.-30% άριστη), Κόλεφ 5 (3/6 επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος), Κοβάσεβιτς 8 (7/22 επ., 1 άσσος, 60% υπ.-20% άριστη), Μπόνιας.