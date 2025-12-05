Γαλιώτος: «Έπαιξε μεγάλο ρόλο η κούραση, ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας στον ημιτελικό»

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς» και τερμάτισε στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης.

Μετά τη λήξη, ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ, Μάρκος Γαλιώτος, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, τονίζοντας την κόπωση της ομάδας και την υπερπροσπάθεια που είχε προηγηθεί στον ημιτελικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γαλιώτος:

«Καλά είμαι, με ταλαιπωρεί το δάχτυλο εδώ και μερικές μέρες, όταν το χτύπησα σε μια προπόνηση. Το δένω στις προπονήσεις αλλά το αφήνω ελεύθερο στους αγώνες. Ε, σήμερα χτύπησα στους πρώτους πόντους αλλά, τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η κούραση, θεωρώ ότι κάναμε υπερπροσπάθεια και ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας στην ανατροπή στον ημιτελικό. Μπορούσαμε σήμερα να πάρουμε το τέταρτο σετ, δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Τα παιδιά του Ολυμπιακού έπαιξαν εξαιρετικά και το άξιζαν».

