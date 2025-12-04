Ο τελικός των «υπηρεσιακών»

Τα Final 8 και οι μονοί αγώνες γενικότερα είναι μια διαφορετική ιστορία. Αυτό απέδειξαν οι ημιτελικοί του φετινού League Cup όπου ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός δίνουν ραντεβού στον τελικό όπως και ένα χρόνο πριν.

Όπως σημειώσαμε σε αυτή τη στείλει χθες ο Παναθηναϊκός μπορεί να ήταν θεωρητικά το φαβορί αλλά αν κανείς πίστευε ότι η πρόκρισή του ήταν «κλειδωμένη» και αναμενόμενη μάλλον παρακολουθεί άλλο άθλημα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε αδυναμίες κόντρα στον ΟΦΗ αλλά έδειξε περισσότερες αδυναμίες κόντρα στον Ολυμπιακό και σε παιχνίδια χωρίς… αύριο αυτό κοστίζει.

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος γιατί ήξερε που να χτυπήσει. Το σερβίς του Ολυμπιακού έκανε τη μισή δουλειά και την άλλη μισή την έκανε η εξαιρετική του επίθεση. Ο Καβάνα δεν είχε εντυπωσιάσει ως τώρα αλλά αυτή ήταν η στιγμή για να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι και να αξιοποιήσει τα επιθετικά χαρτιά της ομάδας του. Και αυτό συνδυάστηκε με το χειρότερο, ως τώρα, παιχνίδι του Σπίριτο.

Ταυτόχρονα, οι ερυθρόλευκοι είχαν και τους κεντρικούς τους στην καλύτερή τους μέρα κάτι που προέρχεται από αλληλουχία πραγμάτων. Οι χαλασμένες υποδοχές του Παναθηναϊκού, η αδυναμία του στην κόντρα μπάλα και η συνέπεια των ερυθρολεύκων στην επίθεση ήταν μια πολύ απλή εξίσωση που εξηγεί το αποτέλεσμα.

Σε παιχνίδια σαν αυτά το κίνητρο είναι πάντα μεγάλο ωστόσο το μυαλό δεν μπορεί πάντα να ακολουθεί. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έδειξε πνευματικά κουρασμένη και κόντρα στον ΟΦΗ και αυτό έγινε μεγαλύτερο πρόβλημα κόντρα στον Ολυμπιακό που είχε και αυτοπεποίθηση και ηρεμία παρότι έχασε το πρώτο σετ.

Και αν μιλάμε για καθαρό μυαλό τι να πούμε και για την περίπτωση του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που έχει απογοητεύσει ως τώρα, βρέθηκε με 2-0 στην πλάτη από μια ομάδα που ήταν έτοιμη να γράψει ιστορία και τελικά έβγαλε όλη την ποιότητα και τη θέλησή της ώστε να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Φλοίσβος μπορεί να έμεινε στα ρηχά μέχρι τώρα στη σεζόν αλλά παρόλα αυτά έχει αξιόλογο ρόστερ και δεν ήταν εξωπραγματικό ότι κόντραρε τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει πλέον στο ρόστερ του τον Ούρος Κοβάσεβιτς και αυτό έκανε ξανά τη διαφορά όπως και στον προημιτελικό. Πλέον οι ασπρόμαυροι δεν τα περιμένουν όλα από τον… ηρωικό Ερνάντεζ αλλά έχουν προσθέσει στη φαρέτρα τους και έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τα πάντα καλά στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί τους και προστίθεται και ο Κόλεφ που για μια ακόμα φορά ήταν κομβικός.

Η ομάδα του Κώστα Αρσενιάδη ήταν πολύ καλή όχι μόνο για δύο σετ αλλά για περισσότερο. Και στο τρίτο αλλά και στο τέταρτο σετ είχε σημαντικό προβάδισμα αλλά έμοιαζε να «ζαλίστηκε» από το ότι ο τελικός ήταν τόσο κοντά. Και όπως είπε ο Αρσενιάδης πριν λίγες μέρες η ίδια η ομάδα έχει φέρει τον εαυτό της σε δύσκολη θέση στο πρωτάθλημα κάτι που συνέβη και πάλι. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει προς το καλύτερο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα από έναν τίτλο κάτι που έμοιαζε πολύ μακρινό λίγες εβδομάδες πριν. Αυτό μπορεί να του αλλάξει την ψυχολογία και μαζί και τη ροή όλης της σεζόν.

Έτσι ξαφνικά λοιπόν στον τελικό θα βρεθούν δύο ομάδες με υπηρεσιακούς προπονητές. Η αλήθεια είναι πως η περίπτωση Βουρδέρη δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη καθώς δεν αποκλείεται να παραμείνει στον πάγκο του Ολυμπιακού οριστικά. Για τον Βαλάντη Μαμάη κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα συμβεί αλλά ακόμα και έτσι κατάφερε να οδηγήσει τον δικέφαλο στον τελικό. Αυτός ο τελικός, σε αντίθεση με τον περσυνό, είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο αφού οι δύο ομάδες είναι ανεβασμένες, δεν μπήκαν στη διοργάνωση ως φαβορί και παρόλα αυτά έχουν πολύ αξιόλογα ρόστερ. Η λογική λοιπόν λέει ότι πάμε σε έναν απολαυστικό τελικό που ενδεχομένως να μας κρατήσει στις θέσεις μας για αρκετές ώρες μέχρι να κριθεί.