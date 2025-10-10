Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον μαχητικό Μίλωνα στο τάι μπρέικ και προκρίθηκε στον τελικό των «Νομικείων»

Στον πρώτο ημιτελικό του φιλικού τουρνουά «Νομίκεια» στη Σαντορίνη, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον μαχητικό Μίλωνα, αλλά έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη με 3-2 σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα συναρπαστικό ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και υψηλό ρυθμό, με το παιχνίδι να κρίνεται τελικά στο τάι μπρέικ.

Οι «πράσινες», που αγωνίστηκαν χωρίς τις Μπένετ και Λαμπόφσκα, είχαν σε μεγάλη μέρα τις Σάμανταν και Χατζηευστρατιάδου, καθώς και τη Γουάιτ. Από την πλευρά του Μίλωνα, ξεχώρισαν οι Σεγκόβια και Σάρις.

Ο Μίλωνας ξεκίνησε πιο δυνατά και πήρε προβάδισμα με 3-7, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 7-7. Οι «πράσινες» ανέβασαν ρυθμό, πέρασαν μπροστά με 11-7, αλλά η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν εγκατέλειψε και επανήλθε στο ματς. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τη Γουάιτ να σημειώνει άσσο και να χαρίζει στον Παναθηναϊκό το πρώτο σετ με 25-23.

Το δεύτερο σετ είχε συνεχείς εναλλαγές. Παρότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 5-1, ο Μίλωνας ανέτρεψε την κατάσταση και βρέθηκε μπροστά με 14-12. Με επιθετική πολυφωνία και αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία, το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου έκανε την ανατροπή και κατέκτησε το σετ με 25-20, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ οι «πράσινες» πήραν μεγάλη διαφορά από το ξεκίνημα (12-4) και έδειχναν να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό. Ο Μίλωνας μείωσε προσωρινά, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ (25-22) και έκανε το 2-1.

Το τέταρτο σετ ήταν ίσως το πιο συναρπαστικό του αγώνα. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν 0-4, ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί και το σκορ παρέμεινε «οριακό» μέχρι τέλους. Μετά από συνεχείς ανατροπές, ο Μίλωνας βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε σε 2-2, επικρατώντας με 27-25.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, η ομάδα του Κιαπίνι μπήκε με αποφασιστικότητα και προηγήθηκε 4-1. Παρά την προσπάθεια του Μίλωνα να επιστρέψει, η Χατζηευστρατιάδου και η Σάμανταν έδωσαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία, με τη Γουάιτ να «κλειδώνει» τη νίκη. Το 15-7 υπέρ του Παναθηναϊκού σφράγισε ένα χορταστικό ματς και έστειλε το «τριφύλλι» στον τελικό του τουρνουά.

Το Σάββατο (11/10, 20:00) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ΑΟ Θήρας - Μαρκόπουλο στον τελικό του τουρνουά.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 21-20, 25-23

2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 20-25

3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-20, 25-22

4o σετ: 6-8, 15-16, 21-20, 25-27

5o σετ: 5-2, 10-7, 12-7, 15-7

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 64 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-23, 20-25, 25-22, 25-27, 15-7) σε 124΄

Παναθηναϊκός (Κιαπίνι): Κωνσταντινίδου 6 (3/6επ., 3 μπλοκ), Χατζηευστρατιάδου 15(10/15επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γουάιτ 24 (21/64επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33%υπ-16%αρ.), Σάμανταν 13 (9/17επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κωνσταντίνου 4 (1/14επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Παππά 8 (8/30επ.), Αντωνακάκη (λ, 46%υπ-38%αρ.), Τάνη 1 (1 μπλοκ), Ράπτη 3 (3/14επ., 33%υπ-25%αρ.), Ρόγκα (λ, 67%υπ-33%αρ.), Παπαγεωργίου 4 (1/4επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).

Μίλωνας (Παπαδόπουλος): Ζαμπορόφσκα 3 (2/3επ., 1 μπλοκ), Σεγκόνια 27 (24/59επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σάρις 22(17/57επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Χούκον 15 (12/36επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πίττα 10(5/12επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Αργυρίου 6 (4/9επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Χάνα (λ, 39%υπ-23%αρ. ), Σκουλούδη, Μπρουκς