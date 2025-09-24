Νέα φιλική νίκη για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με επιτυχία τα φιλικά προετοιμασίας του, επικρατώντας του ΑΟ Μαρκόπουλου με 3-1 σετ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Το φιλικό έδωσε την ευκαιρία στον Μπράνκο Κοβάτσεβιτς να δοκιμάσει σχήματα και να μοιράσει χρόνο συμμετοχής.

Οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν δυναμικά στο πρώτο σετ, προηγήθηκαν με 8-0, αλλά το Μαρκόπουλο βρήκε ρυθμό και πήρε τελικά το σετ με 23-25.

Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, έβγαλε ενέργεια από τη γραμμή του σερβίς, είχε σταθερή υποδοχή και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, κατακτώντας τα τρία επόμενα σετ και τη νίκη.

Κορυφαίες για τον Ολυμπιακό ήταν η Κούμπουρα με 26 πόντους, η Αμπντεραχίμ με 17 και η Στεβάνοβιτς με 12. Παράλληλα, η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο σερβίς, κλείνοντας το ματς με συνολικά 13 άσσους.

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-18)

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 7 (4/6 επ., 3 άσοι), Κούμπουρα 26 (23/41 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 12 (8/15 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 17 (12/22 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 63% υπ. – 43% άριστες), Κόνεο 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 66% υπ. – 37% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (2/3 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 67% υπ. – 33% άριστες), Βάνιακ 1 (1/4 επ.), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Οικονομίδου 3 (3/10 επ.), Τερζόγλου 3 (3/3 επ.)

ΑΟ Μαρκοπούλου (Γιώργος Ρούσσης): Γουόκερ 4 (2/4επ., 2 μπλοκ), Τζόνσον 16 (15/35 επ., 1 άσος), Μάρμεν 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ, 33%υπ. – 23% άριστες), Καθάριου 9 (7/14 επ., 2 μπλοκ, 60%υπ.-40% άριστες), Σπανού 12 (10/18επ., 2 μπλοκ, 33%υπ. – 20% άριστες), Γκραμπόβσκα 1 (1/3 επ.,) / Δήμου (λ., 40%υπ. – 13% άριστες), Κοτσαρά 8 (5/16επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 32% υπ. – 14% άριστες), Αλλαγιάννη 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ), Λογαρά, Φραγκομιχαλού (λ.)