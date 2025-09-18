Ο Γιάννης Βρούτσης υποδέχθηκε τις πρωταθλήτριες Ευρώπης Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη

Το μέλλον του ελληνικού μπιτς βόλεϊ «φώτισε» το Υπουργείο Αθλητισμού, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τις πρωταθλήτριες Ευρώπης Κ18, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη.

Οι δύο αθλήτριες, που ανέβασαν την Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Κοριλιάνο της Ιταλίας, βρέθηκαν στο γραφείο του Υπουργού προκειμένου να τιμηθούν για την τεράστια επιτυχία τους.

Οι νεαρές αθλήτριες προσήλθαν συνοδευόμενες από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργο Καραμπέτσο, τους προπονητές τους Στάθη Χανδρινό και Μαρία Τσιαρτσιάνη, την Ολυμπιονίκη Βάσω Καραντάσιου και τον τιμ μάνατζερ των Εθνικών ομάδων Μανώλη Ρουμελιώτη.







Ο κ. Καραμπέτσος συνεχάρη θερμά τις νεαρές αθλήτριες, τονίζοντας:

«Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την επιτυχία σας. Προσπαθήσαμε όσο το επέτρεπαν οι δυνάμεις μας να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια. Σας εύχομαι να γίνετε σαν τη Βάσω (Καραντάσιου) και τη Μαρία (Τσιαρτσιάνη). Δεν μπορώ να σας δώσω καλύτερη ευχή».

Από την πλευρά του, ο κ. Βρούτσης εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνηση του:

«Κάνατε κάτι μοναδικό, που είχε χρόνια να συμβεί. Στο πρόσωπό σας βλέπουμε την ελπίδα για το μέλλον του αθλήματος. Μας κάνατε όλους περήφανους, εσείς και οι προπονητές σας. Έχετε μπροστά σας ένα λαμπρό μέλλον. Να εμπνεύσετε πολλά παιδιά, γιατί ο αθλητισμός είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο και οι αξίες του είναι μοναδικές. Γράψατε ήδη ιστορία και πρέπει να συνεχίσετε με ακόμη υψηλότερες επιδόσεις».







Από την πλευρά τους, οι δύο αθλήτριες μίλησαν για την προετοιμασία τους, τον καθημερινό αγώνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον δρόμο της διάκρισης.

Σε ένδειξη εκτίμησης, οι πρωταθλήτριες προσέφεραν στον κ. Βρούτση μία μπάλα μπιτς βόλεϊ και υπογεγραμμένες φανέλες.







*Η Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη μαζί με τα κύπελλα, τα μετάλλια και το βραβείο της MVP που κατέκτησε η Αλεξόγλου μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ανταπέδωσε το δώρο προσφέροντάς τους συλλεκτικά ασημένια νομίσματα, που εκδόθηκαν το 2024 για τα 20 χρόνια από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004







Ιδιαίτερη στιγμή της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση των κοριτσιών από τον κ. Βρούτση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, όπου τις καλωσόρισε και τις σύστησε στα μέλη του συμβουλίου, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της επιτυχίας τους για τον ελληνικό αθλητισμό και την προβολή της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.







Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίσκεψη της Ελένης Αλεξόγλου, της Μυρτούς Πασχαλάκη και των προπονητών Στάθη Χανδρινού, Μαρίας Τσιαρτσιάνη στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ..



